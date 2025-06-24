المشدد 5 سنوات للمتهم بالتعدى بالضرب علي موظف أثناء تأدية عمله بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لسائق، لاتهامه بالتعدى علي موظف وضربه بقالب طوب على رأسه، وذلك أثناء تأدية عمله، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

وقد إحالت النيابة العامة المتهم "أشرف ر س م" السن: - ٣٢ سنة - سائق - مقيم : قرية نوي - مركز شبين القناطر، في الجناية رقم ٦٧٩ لسنة ۲۰۲٥ مركز قليوب، والمقيدة برقم ١٣٨ لسنة ۲۰۲٥ کلی جنوب بنها، لأنه بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، استعمل القوة والعنف مع موظف عام وهو المجني عليه عبد الرحمن جمال عبد الناصر لحمل أفراد الحملة التموينية بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن ألقى صوب أفراد الحملة قالب من الطوب أستقر برأس المجني عليه قاصدًا من ذلك الهرب ولكنه لم يبلغ بذلك مقصده.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز أداة من ما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية قالب طوب.