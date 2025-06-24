استشهاد قائد بقوات الباسيج في هجوم على محافظة لورستان الإيرانية

أعلنت وكالة فارس الإيرانية استشهاد احد قادة قوات الباسيج بهجوم على محافظة لورستان .



وسابقا؛ افاد الحرس الثوري الإيراني باستشهاد مجموعة من الإيرانيين في هجوم وحشي شنه جيش الاحتلال الإرهابي الإجرامي، الذي يئس من الدفاع المقدس للأمة الإيرانية البطلة، ومد يده عاجزًا إلى شركائه الأمريكيين من أجل وقف إطلاق النار.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له، إنه ردا على هذه الجريمة الغاشمة، وفي الدقائق الأخيرة قبل سريان وقف إطلاق النار المفروض على العدو، وفي الموجة الثانية والعشرين من عملية الوعد الصادق 3، دمر الحرس الثوري الإسلامي المراكز العسكرية والداعمة للنظام الصهيوني بإطلاق 14 صاروخاً في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، مما لقن العدو الصهيوني درساً تاريخياً لا ينسى.

وختم الحرس الثوري بيانه : كما وعدنا سابقاً فإن القوات المسلحة الإيرانية فرضت إرادتها على العدو الصهيوني وما زالوا يراقبون تحركات العدو بعيون مفتوحة ويقظة.