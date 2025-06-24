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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطولة كريم محمود عبد العزيز .. تعرف على موعد عرض مسلسل مملكة الحرير

بوستر مسلسل مملكة الحرير
بوستر مسلسل مملكة الحرير
تقى الجيزاوي

ينطلق عرض مسلسل "مملكة الحرير" بداية من يوم الأحد المقبل ٢٩ يونيو، حيث يذاع المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على شاشة قناة on .

أبطال مسلسل كريم عبد العزيز 

المسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أحمد غزي، أسماء أبواليزيد، سارة التونسي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، وليد فواز، واخراج بيتر ميمي.

احداث مسلسل مملكة الحرير

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.

مسلسل مملكة الحرير كريم محمود عبد العزيز مواعيد عرض مسلسل مملكة الحرير

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