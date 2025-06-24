الزمالك يوقع رسميا مع هذا اللاعب 5 سنوات

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك حصل على توقيع أحمد شريف مهاجم فاركو لمدة 5 مواسم قادمة، وتفعيل التعاقد سيكون وفقا لقرار القلعة البيضاء والمؤجل لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار أن المعلومة المؤكدة أن شريف وقع للزمالك وراتبه السنوي قد يصل لـ13 مليونا.

وأضاف: الزمالك دخل في مفاوضات مجددًا لضم حمزة علاء وتم رفع المقابل المالي لـ14 مليون جنيه في الموسم.. هناك محاولات لإقناعه.

وأكد أن الزمالك اقترح على بتروجت ضم حامد حمدان مقابل 30 مليون جنيه، ومن الممكن انتقال لاعبين لبتروجت مثل ايشو وحسام اشرف ومهاب ياسر مع تخفيض المبلغ المالي.

وتابع : الجناح الجزائري عبدالرحمن دغموم لاعب المصري لديه اتفاق مع نادي الزمالك، لكن لم يتم حسم الصفقة بشكل نهائي لحين البحث عن لاعب بجودة أفضل منه.