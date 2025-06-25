خبير استراتيجى: إسرائيل ليست دولة ديمقراطية .. والحكومة الدينية المتطرفة تسيطر عليها

قال اللواء أركان حرب وائل ربيع، الخبير الاستراتيجى ومستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا ، إن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية، والحكومة الدينية المتطرفة هى من تسيطر عليها، وشهدت عدد كبير من الهجرة العكسية أثناء الحرب مع إيران.

وتابع ربيع خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبنى عسل إن الموقف الاستراتيجى بين إيران وإسرائيل لأول مرة نراه، وله دلالات وهى أنه تم ضرب إسرائيل فى نظرية الأمن الخاصة بها مؤكدا أنه أثناء الحرب مع إيران وجدنا نوعا من الندية ، بمعنى أن إسرائيل كانت تضرب بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا وتعاون مع أمريكا وفى المقابل كل هدف كان يتم ضربه فى إيران كان يتم ضرب آخر مثله فى إسرائيل.



أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار أن إيران وإسرائيل خسروا اقتصاديا بشكل كبير بعد الحرب بينهما .

وأضاف إبراهيم أن خسارة إسرائيل فى الحرب تجاوزت 1 مليار دولار يوميا.

وتابع قائلا : أن أمريكا ركزت على دعم إسرائيل فى مواجهة إيران، مقابل خفض الدعم لأوكرانيا ضد روسيا مؤكدا أن أمريكا تفرض سيطرتها على المنطقة فى مواجهة روسيا .

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تصريح رسمي اليوم الثلاثاء، بأن إيران أطلقت نحو 550 صاروخاً باليستياً منذ اندلاع المواجهة العسكرية المفتوحة بين الطرفين، إلى جانب أكثر من 1000 طائرة مسيّرة هجومية استهدفت مواقع متعددة داخل إسرائيل.

ويعكس التصريح تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق في تاريخ التوترات بين طهران وتل أبيب، إذ يعتبر العدد المعلن من الصواريخ دليلاً على دخول الصراع مرحلة جديدة من المواجهة الشاملة، تتخطى حدود الضربات المحدودة أو الردود التكتيكية.