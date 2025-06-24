لبنى عسل: طيارات إسرائيل خرجت تدى التحية لإيران لما ترامب كلمهم فى التليفون

قالت الإعلامية لبنى عسل أن وقف إطلاق النار بين إيران واسرائيل فيها كلام كتير لأن العالم كان مستى الضربة الاخيرة .

وأضافت عسل خلال برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن طيارات إسرائيل خرجت تدى التحية لايران لما ترامب كلمهم فى التليفون بعد ما تحدث ونتنتياهو بوقف اطلاق النار فورا .

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تصريح رسمي اليوم الثلاثاء، بأن إيران أطلقت نحو 550 صاروخاً باليستياً منذ اندلاع المواجهة العسكرية المفتوحة بين الطرفين، إلى جانب أكثر من 1000 طائرة مسيّرة هجومية استهدفت مواقع متعددة داخل إسرائيل.

ويعكس التصريح تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق في تاريخ التوترات بين طهران وتل أبيب، إذ يعتبر العدد المعلن من الصواريخ دليلاً على دخول الصراع مرحلة جديدة من المواجهة الشاملة، تتخطى حدود الضربات المحدودة أو الردود التكتيكية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وعلى رأسها منظومة "القبة الحديدية" ومنظومة "مقلاع داود"، تمكّنت من اعتراض عدد كبير من هذه الصواريخ، إلا أن بعضها أصاب أهدافًا مباشرة في مناطق الجنوب، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل والمنشآت الصناعية، دون الإعلان عن خسائر بشرية جسيمة حتى اللحظة.