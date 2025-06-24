نيكولاس ويليامز : ترامب شخص يهوى عقد اتفاقيات

قال نيكولاس ويليامز المسؤول السابق فى هيئة الأركان الدولية لحلف الناتو، إن إيران وإسرائيل أرادوا أن يكون هناك قصف بكثافة خلال الأيام الماضية .

وتابع ويليامز خلال مداخلة عبر زووم مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن ترامب شخص يهوى عقد اتفاقيات، ويعتقد أن كل شئ يفترض أن يكون اتفاق، وهذا أصل ثابت لديه، فالدبلوماسية لا يمكن أن تتم بدون كتابة واتفاق مكتوب .



وأضاف ويليامز أن الرئيس الأمريكى ترامب سعيد ، لأنه يعتقد انه قد توصل إلى اتفاق ودمر قدرات التخصيب لدى إيران.

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين على التطورات الأخيرة في التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مشيرا إلى أن ما جرى خلال الأيام الماضية كان مدروسًا بعناية من الجانبين، وانتهى بتهدئة متوقعة بعد استهداف قاعدة "العديد" في قطر.

قال حسين خلال مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامى أسامة كمال في برنامج مساء dmc على قناة دى أم سى : "توقعت حدوث تهدئة بين الطرفين، خاصة أن كل منهما حصل على ما يريد، واكتشف أنه لا يمكن تحقيق نصر مطلق".

وأضاف أن الضربة الإسرائيلية التي وقعت في 13 يونيو لم تكن عشوائية، بل جاءت وفق تخطيط مسبق وتحديد أهداف دقيقة، وألحقت ضررا بالغا بمنظومات الدفاع الجوي الإيرانية.

وأشار حسين إلى أن ما حدث جزء من سيناريو مدروس، حيث كان لدى الطرفين قناعة بعدم القدرة على الإطاحة بالآخر. وقال: "إسرائيل لا تستطيع الانتصار في أي حرب دون دعم أمريكي، وفي المقابل لا يمكن لإيران التغلب على إسرائيل في ظل هذا الفارق الهائل في الإمكانيات التكنولوجية".

