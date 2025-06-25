حملات مكثفة على الأسواق والفنادق لضبط المخالفات بمطروح

شنت لجنة مشتركة برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، ومديرية الصحة، والطب البيطري، ومكاتب التموين، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء،و المرافق ، حملات رقابية موسعة استهدفت عددًا من المنشآت والمحال التجارية والمطاعم التي تقدم خدمات غذائية.

وأوضح محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة والمصايف، أن الحملة أسفرت عن تحرير 4 محاضر متنوعة لمخالفات تشغيل عمالة اجنبية بدون ترخيص و عدم استكمال الشهادات الصحية و النقص في الاشتراطات لسلامة الغذاء والنظافة العامة، إلى جانب توجيه عدد 4 إنذارات بشأن مخالفات للسلامة المهنية، وعدم استكمال ملفات التأمين و عقود العاملين و إنذار بيئة

كما تم إعدام 37 كيلو جرام من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها اللجنة للحفاظ على الصحة العامة.

وتم اتخاذ إجراء الغلق الفوري لأحد أماكن تجهيز الأغذية التي ثبت عدم التزامها بالحد الأدنى من الاشتراطات الصحية، في إجراء رادع يهدف إلى حماية المستهلك وردع المخالفين، ويُعد في الوقت ذاته فرصة لتصحيح الأوضاع وتلافي الملاحظات لضمان إعادة التشغيل بعد استيفاء المعايير المطلوبة.

وأكدت اللجنة أن تلك الإجراءات تُنفذ في إطار خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وضمان بيئة صحية وآمنة داخل المنشآت التى تعمل فى مجال اعداد و تداول المنتجات الغذائيه ، بما يعزز الصورة الحضارية لمحافظة مطروح كوجهة سياحية متكاملة.

وتواصل اللجنة حملاتها الرقابية بشكل دوري ومكثف، مع تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، بما يضمن سلامة المواطنين ويُعزز من كفاءة منظومة السلامة الغذائية بالمحافظة.

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة الأسواق والمحال التجارية، وتنفيذ الرقابة المستمرة على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها، وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد المصطافين والإقبال السياحي على المحافظة خلال موسم الصيف، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والزائرين.