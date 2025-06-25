اليوم العالمي للمخدرات.. أنشطة توعوية وتثقيفية في الإسماعيلية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات، حملت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، وذلك بمركز التنمية الشبابية بحي الشيخ زايد، ضمن الجهود التوعوية التي تتبناها الدولة لحماية الشباب من السلوكيات الخطرة، وعلى رأسها تعاطي المواد المخدرة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

بدأت الفعالية ببث مباشر لكلمة ألقاها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد فيها دعم الوزارة الكامل للمبادرات التوعوية، مشددًا على أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول لحماية الشباب من براثن الإدمان.

أعقب ذلك ندوة تثقيفية قدمتها "سناء عاطف"، منسق البرامج الوقائية والمشرفة على أنشطة الوقاية بالمحافظة، تناولت خلالها التعريف بأنواع المواد المخدرة، وتأثيرها السلبي على الجهاز العصبي، وسبل الوقاية منها، مع تسليط الضوء على الدور الحيوي للأسرة في التوعية المبكرة وضرورة ترسيخ ثقافة التواصل السليم مع الأبناء، كما تم تنفيذ عدد من ورش العمل التفاعلية الموجهة للأطفال، تناولت التوعية بأضرار التدخين وتعاطي المواد المخدرة، من خلال أساليب مبسطة تتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة، بهدف غرس قيم الوقاية والسلوكيات الصحية منذ الصغر.

أُقيمت الفعالية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، ومعهد إعداد القادة، والاتحاد العام لمراكز شباب مصر،تحت إشراف إيهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

تأتي هذه الفعالية في أطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى الوقاية من تعاطي المواد المخدرة والتوعية المجتمعية بأضرارها، وذلك ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى بناء وعي مجتمعي شامل بمخاطر الإدمان، وتعزيز السلوكيات الصحية والإيجابية لدى النشء والشباب.