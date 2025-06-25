الرئيس الفلسطيني: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل خطوة لمنع فتيل الأزمات بالمنطقة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الرئيس الفلسطيني أكد أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يمثل "خطوة ضرورية وأساسية" لنزع فتيل الأزمات المتصاعدة في المنطقة والعالم، مشددًا على أن التهدئة الإقليمية تفتح الباب أمام معالجة أوسع لقضايا الأمن والاستقرار.

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وقال الرئيس إن استمرار التصعيد بين الجانبين لا يهدد فقط الشرق الأوسط، بل يزيد من تفاقم الأزمات الدولية، مشيرًا إلى أهمية التحرك الدبلوماسي العاجل لتفادي مزيد من التدهور.

القيادة الفلسطينية منفتحة على جهود السلام مع الإدارة الأمريكية

وفي خطوة لافتة، أعلن الرئيس الفلسطيني عن استعداد القيادة الفلسطينية للتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل يضمن الحقوق الفلسطينية ويحقق الأمن لجميع الأطراف.

وأكد أن الفلسطينيين منفتحون على أي مبادرة تفضي إلى حل دائم يوقف دوامة العنف، شرط أن تكون شاملة وتستند إلى قرارات الشرعية الدولية.

وختم الرئيس الفلسطيني تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق السلام في المنطقة لا يمكن أن يتم دون إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره في ضمان الاستقرار العادل والدائم.