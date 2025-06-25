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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في مصر ختام الأربعاء

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
علياء فوزى

واصل سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر على مدار  تعاملات الأسبوع الحالي.

ويرصد موقع “صدى البلد”سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، تنمية الصادرات، التنمية الصناعية)لنحو 50.02 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس نحو 49.95 جنيه للشراء و 50.05 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي المتحد نحو 49.89 جنيه للشراء و 49.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو 49.88 جنيه للشراء و 49.98 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( مصر،التجاري الدولي CIB،اتش اس بي سي"HSBC")   لنحو 49.87 جنيه للشراء و 49.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(ميد بنك،المصرف العربي، الكويتي الوطني،نكست،)   نحو 49.86 جنيه للشراء و 49.96 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( أبوظبي التجاري،فيصل الإسلامي، قطر الوطني، أبوظبي الأول،الإسكندرية، البركة، القاهرة، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، الأهلي، الإسكان والتعمير)  نحو 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري نحو 49.94  جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء 

50.02 جنيه للشراء

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء 

49.90 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 

49.93 جنيه للبيع

سعر الدولار في الجمارك اليوم الأربعاء 

50.31 جنيه. 

سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي البنك الأهلي بنك مصر بنك التجاري الدولي

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