الجو حر.. محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "الجو حر"، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر رمضان مجموعة من الصور الجديدة له، وعلّق عليها قائلاً:"تقريبًا الحرب العالمية بدأت.. بس أغنيتي (الجو حر) نزلت دلوقتي حالًا، يا رب تعجبكم."

حفل محمد رمضان وهيفاء وهبي

أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد حفله القادم مع الديفا هيفاء وهبي في بيروت وكتب رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "بيروت، استعدوا للحفل الأضخم في لبنان في 23 أغسطس".

أحدث أغاني محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة بعنوان "أنا انت" وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب.

الأغنية غناء محمد رمضان ومن كلمات مصطفى حدورته، ومن ألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبكس.

أعمال محمد رمضان

من جهة أخرى، أوشك الفنان محمد رمضان على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “أسد” حيث من المقرر أن ينتهي التصوير قريبا.