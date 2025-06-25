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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مالك برايتون يشتري أسهم في نادِ إسكتلندي شهير

برايتون
برايتون
القسم الرياضي

استثمر توني بلوم، مالك نادي برايتون لكرة القدم، في نادي هارت أوف ميدلوثيان، أحد أندية الدوري الاسكتلندي الممتاز، يوم الأربعاء، بهدف إحياء فريق آخر غير معروف.

ويُعتبر لاعب البوكر المحترف السابق من أذكى المستثمرين في كرة القدم الأوروبية، حيث ساهم في دفع نادي مسقط رأسه برايتون، وبطل بلجيكا الحالي يونيون سانت جيلويز، إلى نجاح غير متوقع من خلال البحث والإدارة القائمة على البيانات.

وأعلن هارتس أن بلوم دفع 9.86 مليون جنيه إسترليني (13.4 مليون دولار) مقابل "حصة 29% في النادي بأسهم غير مصوتة".

ويجب أن يكون حجم حصة بلوم الأقلية ضمن الحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للامتثال للقواعد المصممة لحماية نزاهة المسابقات الأوروبية عندما تتأهل الأندية ذات الملكية المشتركة.

واشترط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على بلوم تخفيض حصته وتأثيره في صنع القرار في يونيون في عام 2023 عندما انضم النادي القادم من بروكسل إلى برايتون في التأهل إلى دوري الدرجة الثانية الأوروبي.

وفاز يونيون بأول لقب له في الدوري البلجيكي منذ 90 عامًا هذا الموسم، وسيشارك لأول مرة في المرحلة الرئيسية من دوري أبطال أوروبا. أما برايتون، فقد فشل في التأهل لمسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفارق مركز واحد، حيث احتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب هارتس في دوري الدرجة الثالثة الموسم الماضي، لكنه لم يتأهل لأي مسابقة أوروبية الموسم المقبل بعد أن احتل المركز السابع في الدوري الاسكتلندي.

وفاز نادي إدنبرة بآخر ألقابه الأربعة عام 1960 في دوري يحتكره الآن غريماه في غلاسكو، سلتيك ورينجرز. وقد فازا معًا بالألقاب الأربعين الأخيرة.

وقال بلوم في بيان للنادي: "أنا سعيد للغاية بالاستثمار في هارتس. أؤمن إيمانًا راسخًا بقدرة النادي على كسر نمط هيمنة كرة القدم الاسكتلندية الذي استمر لفترة طويلة جدًا".

وحل هارتس وصيفًا خمس مرات منذ عام 1960، وأشهرها عام 1986 بعد تصدره الترتيب لعدة أشهر. خسر فريق هارتس في اليوم الأخير بعد تلقيه هدفين في اللحظات الأخيرة أمام دندي، وتفوق عليه سيلتيك.

توني بلوم برايتون الدوري الاسكتلندي

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