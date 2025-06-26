حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمحيط منطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية

نفذ حي الجمرك وسط الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة مدخل قلعة قايتباي البحرية.

وذكرت المحافظة - في بيان لها - أن الحملة استهدفت تنفيذ قرارات الإزالة والإخلاء الصادرة بحق عدد من الحالات المخالفة، التي تضمنت أنشطة غير مرخصة، ومشروعات قائمة دون تعاقد قانوني، أو بعد انتهاء عقود الإيجار وعدم تجديدها، بالمخالفة للضوابط المنظمة لاستخدام تلك الأراضي.

وأوضح أن عددًا من المخالفين قاموا بتأجير تلك المواقع والمحلات من الباطن لإقامة أنشطة تجارية لا تمت بصلة للتخصيص الأصلي، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقانون، وأدى إلى ضياع حقوق الدولة في إدارة أصولها، فضلًا عن تشويه المدخل الرئيسي لمنطقة قلعة قايتباي السياحية بمجموعة من الأنشطة التجارية العشوائية وغير الملائمة لطبيعة الموقع التاريخي.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على الطابع التاريخي والسياحي للمنطقة، ومنع أي استخدامات تسيء إلى القيمة الحضارية لمحيط القلعة، وضمان الالتزام بالتخصيص المقرر لأغراض الأنشطة البحرية فقط.

وتمت أعمال الإزالة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذها بشكل منظم وآمن، وأسفرت عن إزالة 13 حالة تعدٍ ومخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بعد إخطار المخالفين مسبقًا.