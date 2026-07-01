وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للترانزيت.. وتخفيضات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار الطبي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تعمل على تعزيز حركة تجارة الترانزيت عبر الموانئ المصرية، في إطار استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الضخمة التي أنشأتها مصر خلال السنوات الماضية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

حركة جيدة ومتنامية لتجارة الترانزيت

وقال كجوك، خلال مؤتمر صحفي، إن هناك حركة جيدة ومتنامية لتجارة الترانزيت من خلال مصر وموانئها، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لما يوفره من فرص عمل جديدة وعوائد اقتصادية كبيرة، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة استجابت أيضًا لمطالب عدد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، حيث تم خفض العبء الضريبي على الآلات والمعدات الطبية بهدف رفع معدلات الاستثمار في المجال الطبي، وتشجيع التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة مع الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من المنظومة.

أدوات الدولة لتحفيز الاستثمار

وأوضح أن هذه التيسيرات تمثل إحدى أدوات الدولة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، ودعم قدرته على التوسع وتقديم خدمات ذات جودة أعلى للمواطنين.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة استجابت كذلك لعدد من مطالب مجتمع الأعمال والشركات العاملة في القطاع الطبي، من خلال منح مزايا وتيسيرات إضافية لبعض المنتجات الطبية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية ودعم القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.