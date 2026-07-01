وزير المالية: برامج للحماية الاجتماعية وتعديلات ضريبية وزيادة الأجور بنسبة 21%

أكد أحمد كجوك، وزير المالية أن الدولة تواصل تنفيذ برامج متنوعة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم المواطنين، بالتوازي مع استمرارها في تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، في إطار جهودها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال أحمد كجوك، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، أنه تم إجراء تعديلات على قوانين التيسيرات الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على الممولين، ودعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.

تعزيز قدرتهم الشرائية

وتابع أن الأجور شهدت زيادة بنسبة 21%، وهي نسبة تتجاوز معدلات التضخم، بما يعكس حرص الدولة على تحسين دخول العاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية.