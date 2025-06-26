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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأميركية

اسعار النفط
اسعار النفط
وكالات

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس السادس والعشرين من يونيو حزيران، مواصلة تعافيها من الخسائر الحادة المسجلة في مطلع الأسبوع الجاري.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا مكاسب بنحو 1% أمس الأربعاءارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس السادس والعشرين من يونيو حزيران، مواصلة تعافيها من الخسائر الحادة المسجلة في مطلع الأسبوع الجاري.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا مكاسب بنحو 1% أمس الأربعاء، متعافين من خسائر تكبداها في بداية الأسبوع بعدما أظهرت البيانات طلبا قوياً في أميركا.

وتلقت أسعار النفط دعماً من تراجع أكبر من المتوقع للمخزونات الأميركية في إشارة إلى قوة الطلب، فيما ظل المستثمرون حذرين بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والاستقرار في الشرق الأوسط.

تفاؤل حذر
وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تراجعت  مخزونات النفط الخام 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو حزيران، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجعها 797 ألف برميل.
             
وعلى غير المتوقع، انخفضت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات لزيادة قدرها 381 ألف برميل.ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس السادس والعشرين من يونيو حزيران، مواصلة تعافيها من الخسائر الحادة المسجلة في مطلع الأسبوع الجاري.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا مكاسب بنحو 1% أمس الأربعاء، متعافين من خسائر تكبداها في بداية الأسبوع بعدما أظهرت البيانات طلبا قوياً في أميركا.

وتلقت أسعار النفط دعماً من تراجع أكبر من المتوقع للمخزونات الأميركية في إشارة إلى قوة الطلب، فيما ظل المستثمرون حذرين بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والاستقرار في الشرق الأوسط.

تفاؤل حذر
وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تراجعت  مخزونات النفط الخام 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو حزيران، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجعها 797 ألف برميل.
             
وعلى غير المتوقع، انخفضت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات لزيادة قدرها 381 ألف برميل.، متعافين من خسائر تكبداها في بداية الأسبوع بعدما أظهرت البيانات طلبا قوياً في أميركا.

وتلقت أسعار النفط دعماً من تراجع أكبر من المتوقع للمخزونات الأميركية في إشارة إلى قوة الطلب، فيما ظل المستثمرون حذرين بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والاستقرار في الشرق الأوسط.

تفاؤل حذر

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تراجعت  مخزونات النفط الخام 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو حزيران، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجعها 797 ألف برميل.
              
وعلى غير المتوقع، انخفضت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات لزيادة قدرها 381 ألف برميل.

من جانبه، قال المحلل في نومورا للأوراق المالية يوكي تاكاشيما في تصريحات نقلتها رويترز:  المستثمرون لا يزالون متوترون ويسعون إلى استيضاح وضع وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ميراً إلى أن اهتمام السوق يتحول الآن إلى مستويات إنتاج مجموعة أوبك+.

في الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أميركا لم تتخل عن سياسة فرض أقصى الضغوط على طهران، والتي تتضمن قيودا على مبيعاتها من النفط، لكنه أشار إلى احتمال تخفيف تطبيق العقوبات لمساعدة إيران على إعادة البناء.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% إلى 67.93 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5% مسجلة65.21 دولار للبرميل.

أسعار النفط الخامان القياسيان للمخزونات الأميركية إيران وإسرائيل

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