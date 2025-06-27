إنفيديا تستعد لإطلاق RTX 5090DD.. أداء قوي تحت القيود

في ظل الطلب العالمي الكبير على بطاقتها الرسومية RTX 5090، الأقوى على الإطلاق من فئة المستهلك، تواجه شركة إنفيديا Nvidia صعوبات في توفير البطاقة بالسعر الرسمي في العديد من الأسواق، بل وتزداد التحديات في الصين بسبب قيود التصدير الأمريكية المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ولمواجهة هذه القيود، لجأت إنفيديا في السنوات الأخيرة إلى تقديم نسخ مخصصة مخففة من بطاقاتها الرسومية للأسواق الصينية، تحافظ فيها على الامتثال للتشريعات الأمريكية، مع محاولة تلبية الطلب المحلي الكبير على وحدات معالجة الرسوميات فائقة الأداء.

RTX 5090DD استجابة ذكية لقيود صارمة



وبحسب تقرير جديد من موقع Benchlife التايواني، تستعد إنفيديا لإطلاق بطاقة جديدة باسم RTX 5090DD، وهي نسخة محسنة من البطاقة الصينية الحالية RTX 5090D، وذلك لتتماشى مع مستويات الأداء القصوى المسموح بها حسب القوانين الأمريكية الخاصة بالعتاد المتطور الموجه للسوق الصينية.

ورغم أن بطاقة RTX 5090D، التي تمثل النسخة الصينية من RTX 5090، حافظت على نفس عدد أنوية CUDA البالغ 21.760، ونفس استهلاك الطاقة 575 واط، إلا أن الشركة أضافت بعض القيود المتعلقة بالقدرات الحسابية للذكاء الاصطناعي AI TOPs، لتلتزم بالمعايير المقررة.

أما البطاقة الجديدة RTX 5090DD، فتتخذ خطوة إضافية عبر تقليص سعة الذاكرة إلى 24 جيجابايت من نوع GDDR7، وتخفيض عرض ناقل البيانات إلى 384 بت بدلا من 512 بت الموجودة في النسخة الكاملة من RTX 5090، وهو تقليص يؤثر على سرعة نقل البيانات الإجمالية ويحد من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.

خلفية سياسية وتقنية

تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة قلقا متزايدا من استخدام الباحثين الصينيين بطاقات إنفيديا القوية في تسريع السباق نحو الذكاء الاصطناعي العام AGI.

ورغم الضغوط، لا تزال الصين تمثل سوقا ضخمة ومغرية بالنسبة لإنفيديا، خصوصا في ظل الطلب الكثيف على المعالجات الرسومية من قبل المستهلكين والمطورين المحليين.

ولذلك، تسعى إنفيديا إلى موازنة المعادلة والامتثال للقيود الأمريكية، دون خسارة الهيمنة في السوق الصينية.

موعد الإطلاق المتوقع

لم تعلن إنفيديا رسميا بعد عن RTX 5090DD، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية إطلاقها في أغسطس 2025، لتستكمل بذلك خط منتجات الجيل الجديد المخصص للسوق الصيني، كما فعلت مسبقا مع RTX 4090D في الجيل السابق.