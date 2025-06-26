تنفيذ مبادرة سكن كريم في قرى الفرافرة .. تفاصيل مهمة

بحث اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، بدء تنفيذ مبادرة "سكن كريم" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لتطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر بقرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" في 20 قرية على مستوى الجمهورية من بينها قرى مركز الفرافرة، وذلك بحضور المهندسة هبة مدني خبير الهندسة المعمارية، والأستاذ أحمد سلطان منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

ووجّه المحافظ بحصر احتياجات رفع كفاءة المنازل ودراسة أنسب الفرص للتمكين الاقتصادي للأسر بما يتناسب مع الموارد والفرص التنموية المتاحة، ويعزز تحويل القرى إلى قرى منتجة تساهم في التنمية المجتمعية و توفير عائد مادي وحياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى الاتفاق على البدء في أعمال الحصر بقرية اللواء صبيح كنموذج أولي على أن يتم استكمال باقي القرى تباعًا.