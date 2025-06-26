برلماني: الرئيس السيسي حقق إنجازا عظيما في ملف تنفيذ المشروعات الكبرى

قال هاني العسال ، عضو مجلس الشيوخ، إن العقار في مصر يمثل 23% من الدخل القومي، مضيفاً أن صناعة العقار تهد القلب النابض و مصر أصبحت تصدر العقار لعمان والسعودية وغيرها من الدول العربية و الأفريقية.

و طالب العسال خلال حواره في برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، المذاع على قناة النهار ، بضرورة الاستعانة بشركات التطوير المتخصصة في مجال العقارات ووسائل الإعلام الأجنبية من الخارج لكي ننجح في تصدير العقار ، مضيفاً أن مصر دولة حاضنة للاستثمار العقاري.

وشدد إلى أنه جاري تدشين اتحاد المطورين العقاريين بعد الحصول على موافقات مجلس الوزراء و الشيوخ والنواب ، لخدمة ملف تصدير العقار.



وتابع العسال أن مساحة العاصمة الإدارية 7 أضعاف محافظة القاهرة، مشيدا أن الرئيس السيسي قام بإنجاز عظيم في ملف التطوير والمشروعات الكبرى و تدشين العاصمة الإدارية الجديدة والاهتمام بالبنية التحتية بسبب القرار العبقري وبفضل الإرادة السياسية من الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، بسبب اعتماده على العلم والتكنولوجيا الحديثة.