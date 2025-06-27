مطروح تستعد لانطلاق الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم.. غدا

عقد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح الاجتماع التنسيقي لمناقشة الترتيبات النهائية للإحتفال اليوم العالمي للتبرع بالدم ، و المقرر له غدا السبت بحضور مديرى العموم ومديرى الإدارات الفنية ومديرى المستشفيات والادارات الصحية .

تناول الإجتماع الفعاليات المقرر تنفيذها خلال الاحتفالية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن غدا السبت سيشهد انتشار لسيارات التبرع بالدم و سيارات العيادات المتنقلة بأماكن متفرقة بمختلف مدن المحافظة ، داعياً المواطنين الإشتراك و التبرع بالدم لصالح أهالينا من المرضي و المصابين ، مثمناً الدور الإنساني الذي يقوم به المتبرعون بالدم في إنقاذ الأرواح .

وأضاف وكيل الوزارة على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات الحكومية و المدنية لحث جميع العاملين بالجهات الحكومية للتبرع بالدم .

وتم استعراض المخزون من المستلزمات و أعداد الفرق الطبية والتأكيد على جاهزية فرق التبرع بالدم .

ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح بتكثيف الدعاية الإعلامية ونشر الرسائل الإعلامية على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة ومراكز الإعلام بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة على أن التبرع بالدم" واجب انساني ووطني " مشيداً بجهود المتبرعين المنتظمين ودور الفرق الطبية في توفير خدمات أمنة و جودة عالية في بنوك الدم بالمحافظة .

وأشار إلى أن تلك الإحتفالية الكبرى وفعالياتها تستهدف تسليط الضوء علي أهمية استمرار هذا السلوك النبيل ، وتشجيع الأجيال الجديدة علي المساهمة الفعالة في إنقاذ الأرواح .

ولفت إلي انه سيتم تكريم المتبرعين المنتظيم واهدائهم درع وشهادة تقدير لدورهم الكبير في انقاذ مئات الأشخاص ووطنيتهم وانسانيتهم .

وأضاف وكيل الوزارة أن تنظيم اليوم العالمي للتبرع بالدم سيشهد تكاتف والتعاون ومشاركة جميع الجهات و المؤسسات و الأحزاب و جمعيات المجتمع المدني ،مشيراً إلى أن مثل تلك الحملات تعزز المخزون الإستراتيجي من أكياس الدم وتوعية المواطنين بأهمية التبرع الدوري و الأمن.

ودعا وكيل وزارة الصحة بمطروح جميع أهالى وشباب المحافظة للمشاركة فى هذة الاحتفالية الكبرى والتبرع بالدم من خلال الفرق الطبية بجميع مستشفيات المحافظة وسيارات بنك الدم والفرق المتنقلة بكورنيش مطروح وشارع الإسكندرية والمصالح الحكومية الكبرى .