اليوم العالمي للتبرع بالدم | "الصحة" تنظم حملات توعوية وميدانية بالغربية

أعلنت مديرية الشئون الصحية إدارة بنوك الدم بمحافظة الغربية عن تدشين عددًا من حملات التبرع بالدم غدا السبت في عدة مراكز بالمحافظة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وجاء ذلك في إطار الإحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم .

جهود صحة الغربية

أوضح الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الحملة تشمل نقاط التمركز الميدانية للحملات ما يلي ميدان الشون – المحلة الكبرى ، المركز الطبي بالناصرية – سمنود ،ميدان النادي – كفر الزيات ، ميدان المحطة – طنطا ، ميدان الجامع الكبير – زفتى .

تفاصيل المبادرة

كما تستقبل بنوك الدم بالمستشفيات التالية المتبرعين على مدار اليوم ، بنك الدم بمستشفى المحلة العام ، مستشفى سمنود المركزي ، مستشفى كفر الزيات العام ، مستشفى زفتى العام ، مستشفى المنشاوي العام بطنطا .

ندوات توعوية

كما قالت الدكتورة ناهد مولانا مدير إدارة بنوك الدم بالمديرية يتم تنظم ندوات توعوية حول أهمية التبرع بالدم داخل ٨ مستشفيات على مستوى المحافظة، هي ، المحلة العام ،سمنود المركزي ، طنطا العام ، زفتى العام ، كفر الزيات العام ، صدر المحلة ، بسيون المركزي ، قطور المركزي .

بنوك الدم



وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لدعم بنوك الدم وتوفير الأرصدة الآمنة من أكياس الدم لإنقاذ حياة المرضى، وذلك تحت شعار: “تبرعك لينا حياة”.