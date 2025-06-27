أمن الغربية يكشف غموض واقعة العثور على جـ ثة عجوز داخل منزله بكفر الزيات

تمكن ضباط مباحث الجنائية بالغربية اليوم من كشف غموض واقعة العثور علي جـ ثة عجوز في العقد الخامس داخل منزله بالطابق الأرضي، وعليه علامات حروق في إصبعي الإبهام والسبابة اليسري، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

جهود أمنية

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب، داخل منزله بقرية ابيار التابعة لدائرة المركز، وعليه علامات حروق في إصبعي اليد الإبهام والسبابة اليسرى، وتم نقل الجـ ثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

دعم الأسر والعائلات



وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث المركز، أن الشاب يدعي علاء عبده الصعيدي، ويبلغ من العمر 40 سنة، مقيم بقرية ابيار التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، يعيش برفقة والده، في الطابق الارضي من المنزل، ويعاني من حالة اكتئاب منذ 5 سنوات، وأن الشاب توفي وبجواره منقد مشتعل من الفحم خاص "بالشيشة" نتج عنها آثار الحروق الموجودة في إصبعي اليد الإبهام والسبابة اليسرى، ولا يوجد شبهة جنائية.

لا توجد شبهة جنائية



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجـ ثة ودفنها.