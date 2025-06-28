قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يفتح باب التفاوض مع مهاجم شولسك البولندي
ترامب: دمرنا منشآت نووية إيرانية ومنعنا طهران من امتلاك سلاح نووي
الرئيس الأمريكي ينتقد كلمة المرشد الإيراني حول إنتصار طهران
MBC مصر تنقل 5 مواجهات نارية من دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025
رسميًا.. خطوات تجديد رخصة القيادة في مصر 2025 والرسوم بالكامل
تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تعرف على الكليات المتاحة في 32 جامعة
حسام الغمري: الإخوان جهزوا قافلة صمود نتنياهو لإشعال الفوضى من جديد
شيخ الأزهر: يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار حادث الطريق الإقليمي
مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي ويؤكد قدسية النفس الإنسانية
شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي: تغمدهم الله بواسع رحمته
صدي البلد يكشف تفاصيل إجتماع رئيس الأهلي مع ريبيرو
حادث أدمى قلوبنا| شيخ الأزهر ينعى فتيات قرية كفر السنابسة بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رسميًا.. خطوات تجديد رخصة القيادة في مصر 2025 والرسوم بالكامل

تجديد رخصة القيادة
تجديد رخصة القيادة
خدمات صدى البلد

في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة، أصبح بإمكان المواطنين الآن تجديد رخصة القيادة الخاصة أو رخص المركبات المملوكة لشركات وهيئات حكومية وخاصة بكل سهولة عبر الإنترنت من خلال بوابة مصر الرقمية، دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور، وهو ما يوفر الوقت ويقلل الزحام، ويمنع التعرض لغرامات تأخير تجديد رخصة القيادة.

ويوضح لك موقع «صدى البلد» كل ما تحتاج معرفته عن خطوات تجديد رخصة القيادة، سواء من خلال المرور أو عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الشروط، الأوراق المطلوبة، وفترة السماح والعقوبات.

خطوات تجديد رخصة القيادة من وحدة المرور

إذا كنت تُفضل الطريقة التقليدية، إليك خطوات تجديد رخصة القيادة من وحدة المرور:

1. التوجه إلى نيابة المرور التابعة لك لاستخراج شهادة براءة ذمة (شهادة المخالفات) بتكلفة 80 جنيهًا (يُدفع بالفيزا).

2. تصوير فوري مقابل 300 جنيه (يُدفع بالفيزا).

3. الكشف الطبي (رمد – لياقة بدنية – فصيلة دم).

4. دفع 200 جنيه نقدًا لشراء ورق استمارة البيانات.

5. تسليم الأوراق للموظف المختص الذي يملأ بيانات الاستمارة.

6. دفع ضريبة تجديد رخصة القيادة بقيمة 700 جنيه.

• ملحوظة: لا يُنصح بشراء أي أوراق أو استمارات من خارج وحدة المرور.

خطوات تجديد رخصة القيادة أون لاين عبر بوابة مصر الرقمية

أتاحت الحكومة المصرية إمكانية تجديد رخصة القيادة أون لاين باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مصر الرقمية واختيار "خدماتي".

من قائمة "مركباتي"، اختر "تجديد رخصة مركبة".

اقرأ الشروط والأحكام، ثم سجّل الدخول وأدخل البيانات.

رفع الأوراق المطلوبة بصيغة PDF.

تحديد العنوان لاستلام الرخصة الجديدة أو اختيار استلامها من المرور.

شروط تجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت

لضمان نجاح عملية تجديد رخصة القيادة أون لاين، يجب توفر هذه الشروط:

  • أن تكون المركبة من نوع ملاكي أو دراجة نارية.
  • ألا تتجاوز السعة اللترية 2030 CC.
  • تسديد كل الرسوم والمخالفات المرورية مسبقًا.
  • عدم وجود حظر بيع على المركبة.
  • ألا تكون بحاجة لفحص فني.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة (سيارات ودراجات نارية)

لإتمام تجديد رخصة القيادة، يجب تقديم المستندات التالية:

• أصل البطاقة + 3 صور ضوئية.

• 3 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4x6.

• الرخصة المنتهية + 3 صور ضوئية منها.

• شهادة طبية معتمدة تثبت اللياقة البدنية والبصرية.

• شهادة براءة ذمة "شهادة مخالفات".

• نموذج 256 مرور (يُشترى من وحدة المرور).

رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة 10 سنوات

في حال اختيارك تجديد رخصة القيادة لمدة 10 سنوات، إليك تفصيل الرسوم:

البند

القيمة

الضريبة والتأمين الإجباري615 جنيهًا
الكشف الطبي285 جنيهًا
استمارة البيانات115 جنيهًا
ملف وحافظة65 جنيهًا
نموذج 26545 جنيهًا
طابع شرطة15 جنيهًا
الإجمالي التقريبي1140 جنيهًا

شروط استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة

  • العمر لا يقل عن 18 عامًا.
  • صحيفة جنائية نظيفة.
  • شهادة طبية تثبت الخلو من الإدمان.
  • بطاقة شخصية سارية.

خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة عن طريق النت

لمن يرغب في استخراج الرخصة لأول مرة من الإنترنت:

  1. الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
  2. اختيار "إصدار رخصة قيادة جديدة".
  3. ملء البيانات كاملة.
  4. رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.
  5. دفع الرسوم إلكترونيًا.
  6. التوجه إلى وحدة المرور للفحص الطبي.
  7. استلام رخصة القيادة بعد النجاح في الفحص.

تغيير محل الإقامة في رخصة القيادة

عند تغيير محل السكن، يجب تحديث بيانات الرخصة، ويتم ذلك عبر:

  • استخراج شهادة براءة ذمة من المرور القديم.
  • تقديم بطاقة الرقم القومي الأصل + صورة.
  • شراء ملف نقل قيد.
  • تقديم نموذج 256.

عقوبة السير برخصة قيادة منتهية

قانون المرور يمنح فترة سماح لتجديد رخصة القيادة قدرها 30 يومًا بعد تاريخ الانتهاء، وتُفرض الغرامات التالية عند المخالفة:

  • غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه.
  • الحبس حتى 6 أشهر.
  • مصالحة بـ 50 جنيهًا، وإلا تُسحب الرخصة فورًا.

كيفية التأكد من صلاحية رخصة السيارة قبل الشراء

للتحقق من خلو المركبة من مخالفات قبل شرائها:

  1. الدخول على موقع النيابة العامة.
  2. اختيار "مركباتي" ثم "التأكد من صحة بيانات المركبة".
  3. إدخال رقم البطاقة، وبيانات الترخيص.
  4. اتباع الخطوات الظاهرة للتأكيد.

وتُعد خدمة تجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت أو من وحدة المرور من أبرز الخدمات التي سهلتها الدولة على المواطنين. التزامك بالشروط، تجهيز الأوراق ودفع الرسوم في الوقت المحدد، يحميك من الغرامات والمساءلات القانونية. سارع الآن بتجديد رخصتك لتجنب التعطيل أو العقوبات.

تجديد رخصة القيادة غرامات تأخير تجديد رخصة القيادة خطوات تجديد رخصة القيادة خطوات تجديد رخصة القيادة أون لاين شروط تجديد رخصة القيادة الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

كلهن بنات| ننشر أسماء 18 فتاة ضحايا الحادث الإقليمي في المنوفية ..صور

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

النجمة يسرا

يسرا تكشف حقيقة الصورة المنتشرة مع الزعيم عادل إمام.. خاص

حادث المنوفية

وفاة 19 شخصا.. ضبط سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

إسعاف

مصرع أمين شرطة دهسا أثناء استيقافه سائقا فى القليوبية.. ما القصة ؟

ترشيحاتنا

روبي

روبي تحيي حفلين في أوروبا .. أكتوبر المقبل

رامي جمال

ما تحسبهاش.. رامي جمال يطرح برومو ألبومه الجديد

الفنانة ميرنا وليد

أول رد من ميرنا وليد على شائعة وفاتها.. خاص

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. استمع لقلبك

برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك
برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك
برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك

برج الحمل حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..: انفراجة في بعض الضغوط

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. توصل إلى حلول مرضية

برج القوس
برج القوس
برج القوس

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد