رسميًا.. خطوات تجديد رخصة القيادة في مصر 2025 والرسوم بالكامل

في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة، أصبح بإمكان المواطنين الآن تجديد رخصة القيادة الخاصة أو رخص المركبات المملوكة لشركات وهيئات حكومية وخاصة بكل سهولة عبر الإنترنت من خلال بوابة مصر الرقمية، دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور، وهو ما يوفر الوقت ويقلل الزحام، ويمنع التعرض لغرامات تأخير تجديد رخصة القيادة.

ويوضح لك موقع «صدى البلد» كل ما تحتاج معرفته عن خطوات تجديد رخصة القيادة، سواء من خلال المرور أو عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الشروط، الأوراق المطلوبة، وفترة السماح والعقوبات.

خطوات تجديد رخصة القيادة من وحدة المرور

إذا كنت تُفضل الطريقة التقليدية، إليك خطوات تجديد رخصة القيادة من وحدة المرور:

1. التوجه إلى نيابة المرور التابعة لك لاستخراج شهادة براءة ذمة (شهادة المخالفات) بتكلفة 80 جنيهًا (يُدفع بالفيزا).

2. تصوير فوري مقابل 300 جنيه (يُدفع بالفيزا).

3. الكشف الطبي (رمد – لياقة بدنية – فصيلة دم).

4. دفع 200 جنيه نقدًا لشراء ورق استمارة البيانات.

5. تسليم الأوراق للموظف المختص الذي يملأ بيانات الاستمارة.

6. دفع ضريبة تجديد رخصة القيادة بقيمة 700 جنيه.

• ملحوظة: لا يُنصح بشراء أي أوراق أو استمارات من خارج وحدة المرور.

خطوات تجديد رخصة القيادة أون لاين عبر بوابة مصر الرقمية

أتاحت الحكومة المصرية إمكانية تجديد رخصة القيادة أون لاين باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مصر الرقمية واختيار "خدماتي".

من قائمة "مركباتي"، اختر "تجديد رخصة مركبة".

اقرأ الشروط والأحكام، ثم سجّل الدخول وأدخل البيانات.

رفع الأوراق المطلوبة بصيغة PDF.

تحديد العنوان لاستلام الرخصة الجديدة أو اختيار استلامها من المرور.

شروط تجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت

لضمان نجاح عملية تجديد رخصة القيادة أون لاين، يجب توفر هذه الشروط:

أن تكون المركبة من نوع ملاكي أو دراجة نارية.

ألا تتجاوز السعة اللترية 2030 CC.

تسديد كل الرسوم والمخالفات المرورية مسبقًا.

عدم وجود حظر بيع على المركبة.

ألا تكون بحاجة لفحص فني.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة (سيارات ودراجات نارية)

لإتمام تجديد رخصة القيادة، يجب تقديم المستندات التالية:

• أصل البطاقة + 3 صور ضوئية.

• 3 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4x6.

• الرخصة المنتهية + 3 صور ضوئية منها.

• شهادة طبية معتمدة تثبت اللياقة البدنية والبصرية.

• شهادة براءة ذمة "شهادة مخالفات".

• نموذج 256 مرور (يُشترى من وحدة المرور).

رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة 10 سنوات

في حال اختيارك تجديد رخصة القيادة لمدة 10 سنوات، إليك تفصيل الرسوم:

البند القيمة الضريبة والتأمين الإجباري 615 جنيهًا الكشف الطبي 285 جنيهًا استمارة البيانات 115 جنيهًا ملف وحافظة 65 جنيهًا نموذج 265 45 جنيهًا طابع شرطة 15 جنيهًا الإجمالي التقريبي 1140 جنيهًا

شروط استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة

العمر لا يقل عن 18 عامًا.

صحيفة جنائية نظيفة.

شهادة طبية تثبت الخلو من الإدمان.

بطاقة شخصية سارية.

خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة عن طريق النت

لمن يرغب في استخراج الرخصة لأول مرة من الإنترنت:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية. اختيار "إصدار رخصة قيادة جديدة". ملء البيانات كاملة. رفع الأوراق والمستندات المطلوبة. دفع الرسوم إلكترونيًا. التوجه إلى وحدة المرور للفحص الطبي. استلام رخصة القيادة بعد النجاح في الفحص.

تغيير محل الإقامة في رخصة القيادة

عند تغيير محل السكن، يجب تحديث بيانات الرخصة، ويتم ذلك عبر:

استخراج شهادة براءة ذمة من المرور القديم.

تقديم بطاقة الرقم القومي الأصل + صورة.

شراء ملف نقل قيد.

تقديم نموذج 256.

عقوبة السير برخصة قيادة منتهية

قانون المرور يمنح فترة سماح لتجديد رخصة القيادة قدرها 30 يومًا بعد تاريخ الانتهاء، وتُفرض الغرامات التالية عند المخالفة:

غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه.

الحبس حتى 6 أشهر.

مصالحة بـ 50 جنيهًا، وإلا تُسحب الرخصة فورًا.

كيفية التأكد من صلاحية رخصة السيارة قبل الشراء

للتحقق من خلو المركبة من مخالفات قبل شرائها:

الدخول على موقع النيابة العامة. اختيار "مركباتي" ثم "التأكد من صحة بيانات المركبة". إدخال رقم البطاقة، وبيانات الترخيص. اتباع الخطوات الظاهرة للتأكيد.

وتُعد خدمة تجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت أو من وحدة المرور من أبرز الخدمات التي سهلتها الدولة على المواطنين. التزامك بالشروط، تجهيز الأوراق ودفع الرسوم في الوقت المحدد، يحميك من الغرامات والمساءلات القانونية. سارع الآن بتجديد رخصتك لتجنب التعطيل أو العقوبات.