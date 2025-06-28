أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 28-6-2025

استقر سعر الأسماك و المأكولات البحرية في تعاملات اليوم السبت على مستوى سوق العبور للجملة.

الأسماك النيلية

بلغ سعر كيلو السمك البلطي نمرة 1 نحو 86 جنيها و البلطي نمرة 2 نحو 80 جنيها والبلطي الأسواني 80 جنيها و الفيليه البلطي 275 جنيها و القشر البياض نحو 300 جنيها و قشر البياض البلدي نحو 240 جنيها و قشر البياض الخليجي نحو 120 جنيها و القراميط أو الشيلان نحو 70 جنيها



سعر الجنيه الذهب يخسر 480 جنيها دفعة واحدة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم السبت

بلغ سعر كيلو السمك الثعابين نحو 600 جنيها و المكرونة السويسي نحو 140 جنيها و المكرونة المجمدة نحو 60 جنيها والسبيط أو الكاليماري أو السابيا نحو 340 جنيها والقرش نحو 150 جنيها.

سعر الجمبري والكابوريا

وصل سعر السمك الحدادي نحو 50 جنيها و الكابوريا نحو200 جنيها والمرجان نمرة 2 نحو 200 جنيها و المرجان المجمد نحو 60 جنيها والبربون نمرة 2 نحو270 جنيها والبربون المجمد نحو 60 جنيها والجمبري نمرة 2 نحو 540 جنيها.