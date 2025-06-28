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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 28-6-2025

سمك
سمك
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الأسماك و المأكولات البحرية في تعاملات اليوم السبت على مستوى سوق العبور للجملة.

الأسماك النيلية
بلغ سعر كيلو السمك البلطي نمرة 1 نحو 86 جنيها و البلطي نمرة 2 نحو 80 جنيها والبلطي الأسواني 80 جنيها و الفيليه البلطي 275 جنيها و القشر البياض نحو 300 جنيها و قشر البياض البلدي نحو 240 جنيها و قشر البياض الخليجي نحو 120 جنيها و القراميط أو الشيلان نحو 70 جنيها 
 

بلغ سعر كيلو السمك الثعابين نحو 600 جنيها و المكرونة السويسي نحو 140 جنيها و المكرونة المجمدة نحو 60 جنيها والسبيط أو الكاليماري أو السابيا نحو 340 جنيها  والقرش نحو 150 جنيها.

سعر الجمبري والكابوريا
وصل سعر السمك الحدادي نحو 50 جنيها و الكابوريا نحو200 جنيها والمرجان نمرة 2 نحو 200 جنيها و  المرجان المجمد نحو 60 جنيها والبربون نمرة 2 نحو270 جنيها والبربون المجمد نحو 60 جنيها والجمبري نمرة 2 نحو 540 جنيها.

الأسماك سعر الأسماك سوق العبور الأسماك النيلية سعر كيلو السمك السمك البلطي

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