لإدارتها بدون ترخيص.. القبض على صاحب مطبعة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة ، وبداخلها العديد من المطبوعات التجارية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .



وعقب تقنين الإجراءات ، تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وبحوزته (8900 مطبوع تجارى متنوع)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع "مالك المطبعة" بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.