تعالي نضفيلي الشقة .. سمسمار يغتـ.ـصب خادمة بأكتوبر

استغل سمسار عقارات عمل خادمة في شقته وتواجدهما بمفردها وقام بالتعدي عليها جسديا واغتصابها في مدينة ٦ أكتوبر.

تلقى الرائد محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، تتهم فيه سمسار عقارات باستدراجها أثناء عملها خادمة داخل مسكنه والتعدي عليها.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم 50 عامًا، استغل وجود الفتاة بمفردها داخل الشقة، واستدرجها إلى غرفة منفردة واعتدى عليها بالقوة وأفقدها عذريتها.

عقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.