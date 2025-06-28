طلائع الجيش يضم نجم الإتحاد السكندري مجاناً

نجح طلائع الجيش فى ضم كريم يحيي الظهير الأيمن للاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.

وتمكن طلائع الجيش فى تجديد عقد كلاً من عمرو طارق وخالد عوض لمدة لثلاث مواسم مقبلة.

طلائع الجيش يطلب من الزمالك استعارة محمد عاطف



طلب مسؤولو نادي طلائع الجيش استعارة محمد عاطف لاعب فريق الزمالك لمدة موسم بداية من الموسم المقبل في ظل خروجه من حسابات الفريق الأبيض في الموسم المنقضي.

ويرحب مسؤولو الزمالك برحيل اللاعب عن القلعة البيضاء لمدة موسم على سبيل الإعارة على أن يتم حسم المفاوضات في الأيام المقبلة.

وسبق وأبدت أندية سموحة والبنك الأهلي اهتمامها بالحصول على خدمات محمد عاطف سواء على سبيل الإعارة أو الشراء من الزمالك بصورة نهائية.



