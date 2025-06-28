مدبولي يهنئ الرئيس بذكرى 30 يونيو ويُدشن صرحًا صناعيًا عالميًا بالعاشر

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أهمية هذه الذكرى في تاريخ مصر الحديث.

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ذكرى عزيزة وبداية تصحيح المسار

وخلال مؤتمر صحفي من داخل مصنع شركة "بوش" للأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، قال مدبولي: "هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا كلنا.. وكانت بداية تصحيح المسار للدولة المصرية"، معبرًا عن اعتزازه بهذه اللحظة الوطنية.

افتتاح صرح صناعي عالمي

وأضاف رئيس الوزراء:"النهارده نشهد في هذه الزيارة.. وكلنا موجودين برفقة الوزراء ومحافظ الشرقية ورئيس هيئة الاستثمار.. افتتاح صرح عالمي في مصر"، مشيرًا إلى أن المصنع يُعد خطوة مهمة في مسيرة التنمية الصناعية بالبلاد.