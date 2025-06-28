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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي يهنئ الرئيس بذكرى 30 يونيو ويُدشن صرحًا صناعيًا عالميًا بالعاشر

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
منار عبد العظيم

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أهمية هذه الذكرى في تاريخ مصر الحديث.

ذكرى عزيزة وبداية تصحيح المسار

وخلال مؤتمر صحفي من داخل مصنع شركة "بوش" للأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، قال مدبولي: "هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا كلنا.. وكانت بداية تصحيح المسار للدولة المصرية"، معبرًا عن اعتزازه بهذه اللحظة الوطنية.

افتتاح صرح صناعي عالمي

وأضاف رئيس الوزراء:"النهارده نشهد في هذه الزيارة.. وكلنا موجودين برفقة الوزراء ومحافظ الشرقية ورئيس هيئة الاستثمار.. افتتاح صرح عالمي في مصر"، مشيرًا إلى أن المصنع يُعد خطوة مهمة في مسيرة التنمية الصناعية بالبلاد.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى ثورة 30 يونيو

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