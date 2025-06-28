مدبولى: الحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات لجذب الشركات العالمية لصناعة الأجهزة المنزلية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول مصنع في مصر وأفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة "بوش" الألمانية والمالكة للعلامة التجارية "Bosch" الألمانية الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية، والذي تم تصميمه وتجهيزه وإنشاؤه، وفقا لأحدث المعايير والتقنيات؛ ليمثل بداية مرحلة فارقة في قطاع التصنيع الأفريقي كأول منشأة تصنيع للمجموعة في القارة، ونقطة انطلاق لاستثمار استراتيجي للمجموعة في السوق المصرية والمنطقة.

ورافق رئيس الوزراء كل من: المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه كل من السفير/"يورجن شولز"، السفير الألماني لدى القاهرة، ورودولف كلوتشر، عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم المبيعات والخدمات في شركة BSH، و"يورج أولريش، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الإنتاج العالمي في شركة BSH، و "جوخان سيجين، رئيس شركة BSH للأجهزة المنزلية والرئيس التنفيذي لمنطقة الأسواق الناشئة في شركة BSH، و"لويس ألفاريز"، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في BSH مصر والمغرب، وأحمد رياض، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة BSH مصر، ومراد جندي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا وعضو مجلس الإدارة في BSH مصر، و "آيسنور إيفجيل"، رئيسة وحدة أعمال أجهزة الطهي في منطقة الأسواق الناشئة بشركة BSH.

وفور وصوله، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته للمشاركة في افتتاح هذا المصنع، إيمانًا من الدولة بأهمية قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، وانطلاقًا من السعي إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من مختلف المنتجات ولا سيما الأجهزة المنزلية، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات كبيرة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية إلى السوق المصرية.

وعقب انتهاء مراسم افتتاح المصنع إيذانا ببدء تشغيله، تابع رئيس مجلس الوزراء عرضا حول مراحل تطور الشركة، قدمه لويس ألفاريز، رئيس مجلس إدارة BSH "بوش" في مصر والمغرب، أكد خلاله أن اختيار مصر لإنشاء أول مصانع المجموعة في القارة الأفريقية نابع من رؤية استراتيجية تؤمن بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية؛ لتكون محور انطلاق رئيسيا نحو الأسواق الإقليمية في القارة والمنطقة.

وخلال العرض التقديمي، استعرض"لويس ألفاريز"، خارطة تكشف عن شبكة مصانع مجموعة BSH الأوروبية حول العالم، والتي تضمنت 39 مصنعًا في أوروبا وشمال أمريكا وآسيا، فضلا عن فروع للشركة في أكثر من 60 دولة، مشيرًا إلى أن مصر "أصبحت جزءًا رئيسيًا من تلك الشبكة القوية من خلال المصنع الذي نفخر بافتتاحه اليوم، والذي يمثل انطلاقتنا الأولى في أفريقيا، وبوابتنا الطموحة للتوسع في الأسواق الناشئة".

كما أوضح "ألفاريز"، أن المجموعة كثفت المراحل الإنشائية للمصنع، كونه استراتيجيًا في خطتها الهادفة إلى تطوير أعمالها في أفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث كشف عن أن المجموعة تستهدف تصدير منتجات المصنع من البوتاجازات مصرية الصنع إلى دول مثل: أستراليا، وكندا، ودول أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء ومرافقوه، ووفد من قيادات شركة BSH مصر بجولة في المصنع المقام بمدينة العاشر من رمضان على أرض مساحتها 80 ألف متر مربع، حيث شرح مسئولو الشركة كيفية تصميم مرافق المصنع وتنفيذها وفقًا لمعايير صارمة للاستدامة، فضلا عن التجهيزات المتطورة للبنية التحتية لضمان توفير بيئة عمل متقدمة، منوهين إلى أن المصنع تم تصميمه ليعمل بطاقة إنتاجية تزيد على 350 ألف جهاز سنويا من أفران الطهي العاملة بالغاز (بوتاجازات) والمصنوعة بأياد مصرية، في ظل التزام مجموعة BSH بدمج الهندسة الألمانية مع الكفاءات والخبرات المحلية، لتقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين وتطابق المعايير العالمية لمنتجات الشركة.

كما أكد مسئولو الشركة أن BSH تسعى باستمرار لتحقيق هدف الاستدامة في جميع مجالات أنشطتها التجارية؛ بدءًا من عمليات التصنيع وحتى ابتكار المنتجات، وسيلعب هذا المصنع دورًا رائدًا في تعزيز فكرة التميّز الصناعي، والحفاظ على الاستدامة معا في القارة الأفريقية ككل.

وخلال الجولة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من أحمد رياض، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة BSH مصر، أوضح خلاله أن المصنع سيقوم بإنتاج بوتاجازات بعرض 90 سم تم تطويرها خصيصًا لتلبية احتياجات المستهلكين، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمصنع تتجاوز 55 مليون يورو، ممولة بالكامل من جانب مجموعة BSH العالمية.

وفي الوقت نفسه، أوضح أحمد رياض لرئيس مجلس الوزراء أنه من المتوقع أن يسهم المصنع في توفير حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، على أن يخصص 50% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي أثناء تفقده للتجهيزات المتطورة داخل المصنع، اطلع رئيس مجلس الوزراء على مراحل وآليات التصنيع المختلفة، بدءا من المرحلة التصنيعية الأولى وهي خط المكابس، مرورا بخطوط الطلاء بالمينا والدهان الإلكتروستاتيك، انتهاء بخط التجميع، ثم التعرف على معايير الجودة المعتمدة.

وفي إطار ذلك، أوضح المهندس/ مراد جندي، مدير المصنع وعضو مجلس إدارة شركة BSH مصر، أن المصنع مصمم لتنفيذ جميع عمليات التصنيع، وليس مجرد تجميع منتج نهائي، موضحا أن المرحلة التصنيعية الأولى تكون المكابس والاسطمبات التي تقوم بتشكيل الصاج والاستانلس والأجزاء المعدنية الأخرى، ثم المرحلة التالية التي تتضمن خطوط الطلاء بالمينا والدهان الإلكتروستاتيك، التي تعتمد على مستوى عالٍ من الأتمتة؛ لتضمن جودة أعلى وعمرًا أطول للمنتجات، أما المرحلة الأخيرة فتشمل خط التجميع ونقاط الفحص والجودة المتعددة.

وأوضح المهندس/ مراد جندي للدكتور مصطفى مدبولي أن مجموعة BSH طورت مفهوما جديدا للإنتاج يتم تطبيقه لأول مرة في مصنع مصر ولا يتم تطبيقه في باقي مصانعها حول العالم؛ وذلك للاستفادة من كفاءة العمالة المحلية بدلاً من الاعتماد على مستويات عالية من الأتمتة، مع ضمان أن تؤدي العمليات التصنيعية في النهاية إلى منتجات عالية الجودة تلتزم بنسبة 100% بمعايير BSH الصارمة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه يتم الاعتماد على العمالة المصرية الماهرة بنسبة 100%.

وفسر المهندس/ مراد جندي ذلك بأن هذه الخطوة غير المسبوقة جاءت بعد قيام مجموعة BSH بتحليل دقيق لمزايا الاستثمار في مصر، حيث أظهر التحليل أن مصر تعد سوقا مليئة بالمزايا التنافسية، ولا سيما من ناحية موقعها المركزي بين الأسواق المستهدفة، وتطور شبكة الموردين المحليين، بالإضافة إلى كفاءة القوى العاملة المحلية على جميع المستويات، بدءًا من عمال الإنتاج، والمشرفين، والفنيين، وصولًا إلى المهندسين والمديرين.

وخلال تفقده للمصنع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قام بزيارة مصانع شركة بوش بألمانيا أكثر من مرة، وأنه لفت انتباهه أثناء الزيارة مستوى العمل الاحترافي الذي يتمتع به مسئولو الشركة والعاملون بالمصنع، داعيا إلى أهمية التوسع في المصنع الذي تم افتتاحه اليوم، خلال الفترة المقبلة، وأن يكون لديهم خطة واضحة لإجراء هذه التوسعات، مؤكدًا الدعم الكامل لخطط التوسع المستقبلية.

وفي هذا الإطار، أكد مسئولو BSH عن وجود خطة مستقبلية بالفعل للتوسع خلال الفترة المقبلة وسيتم عرضها على رئيس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقبل أن يختتم زيارته لمصنع، أجرى رئيس الوزراء حوارًا وديًا مع أحد العاملين في خطوط الانتاج بالمصنع، واستفسر منه عن مؤهله ومقر إقامته ومدى سهولة الانتقال من وإلى المصنع، حيث أكد أن الشركة توفر بيئة عمل مناسبة للغاية، كما يتقاضى راتبا وحوافز مجزية، فضلا عن سهولة الانتقال للمصنع.

وفي ختام جولته، عبر مسئولو BSH عن امتنانهم للحكومة المصرية ولرئيس مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة والدعم لهذا المشروع منذ بدايته، مؤكدين أنه لولا هذا الدعم المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي لم يكن في الإمكان افتتاح المصنع اليوم، مؤكدين عزمهم على أن يكون هذا المصنع بمثابة محطة هامة تؤكد طموح مجموعة BSH في التوسع وتعزيز حصتها وتأثيرها بالأسواق العالمية، وتسهم في دعم الاقتصاد المصري، وتوفر فرص عمل نوعية وقيمة مضافة لقطاع التصنيع المصري، كما أكدوا أن خبرات BSH ــ التي تمتد لأكثر من 55 عامًا، والتي جعلت منها أحد أكبر مصنعي الأجهزة المنزلية في العالم ــ ستسهم في نمو مستدام للمعرفة والابتكار في أوساط المجتمع المصري.