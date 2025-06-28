قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعيد فتح المجال الجوي بوسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة
البيئة: تتبع أسماك القرش بالبحر الأحمر بالأقمار الصناعية
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بمتابعة دقيقة لصيانة الطرق وإزالة عوائق الحوادث.. والدائري الإقليمي أولوية
الرئيس يوجه الحكومة بزيادة التعويضات في حادث طريق أشمون وإزالة أسباب الحوادث فورا
أحمد حسن: اليوم جلسة بين ريبيرو والخطيب لبحث أسباب نتائج الفريق بكأس العالم
عاجل | صور أقمار صناعية: معدات ثقيلة وأعمال حفر إضافية في منشأة فوردو النووية بإيران
برامج تدريبية للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: مؤتمر صحفى للإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات الشيوخ..الثلاثاء
حلف الناتو.. قدرات عسكرية نوعية لوقف القوى الصاعدة وردع نووي لمواجهة روسيا
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية
ماذا يعني رفض الشيوخ تقييد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران؟
انقلاب أمريكي.. هل أصبحت كندا خارج لعبة «نافتا»؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد فضل شاكر: والدى اتظلم ونصحني بعدم الانفعال

محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر
سعيد فراج

كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، عن تفاصيل خاصة بوالده الفنان فضل شاكر والده مؤكدًا أنه تعرض للظلم. 

وقال نجل فضل شاكر، في مؤتمر مهرجان موازين: حب الوالد للمغرب كبير ومعروف قد إيه المغاربة بيحبوا فضل، وبداية مشواري الفني عن غير قصد بدأ من مهرجان موازين بالمغرب من 13 سنة، واليوم أنا موجود الفرحة شوية ناقصة بغياب الوالد، وإن شاء الله تكمل السنة اللي جاية ويكون معانا هنا في مهرجان موازين وقد إيه فضل اشتاق يغني للشعب المغربي أكتر ما الشعب مشتاق يسمع.

محمد فضل شاكر يكشف وصية والده

واضاف محمد فضل شاكر: والدي نبهني إني منفعلش لأني بنفعل، يعني كله كلام الأب لابنه أكتر منه كلام فنان لفنان، وأنا طليت في مهرجان موازين كـ ابن فنان، واليوم أنا في مهرجان موازين كـ فنان ابن فنان، فاليوم مختلفين وحاضرين وجاهزين نغني.

وأوضح : فضل شاكر فنان عظيم وأنا كان ليا الشرف أني اتولدت في بيت فضل شاكر، وللأسف لو كان والدي بالمجال الفني بالوقت اللي بدأت فيه كان هيبقى أسهل بالنسبة لي، وأنا بدأت في فترة صعبة واتهاجمت كتير واتحاربت، والناس بدأت تتقبل وتتفهم وضعي بالأخص جمهور فضل وإن شاء الله يتقبلوني ويحبوني.

وأوضح : والدي تم تبرأته عام 2018 وأنا وقتها طلعت وأعلنت وكانت الظروف في لبنان والمحيط مكنتش مرتاحة، واليوم إحنا في عهد وزمن جديد، وإن شاء الله فضل شاكر يتم تبرأته من كل التهم اللي نُسبت إليه لأنها ظلم، وهنشوفه وسطنا قريب.

المطرب اللبناني محمد فضل شاكر محمد فضل شاكر أعمال محمد فضل شاكر أغانى محمد فضل شاكر حفل محمد فضل شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

عمرو اديب

عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

علاج عدم الخشوع في الصلاة

علاج عدم الخشوع في الصلاة.. الإفتاء تنصح بـ 4 خطوات

ترشيحاتنا

جامعه دمياط

بتكلفة 44 مليون جنيه.. وزير التعليم يفتتح مركز البحوث الدولى بجامعة دمياط

افتتاح بمحطة قطار

لتخفيف معاناة المواطنين.. افتتاح وصلة خط قطار بلقاس - المنصورة

محافظ الدقهلبة

تبرعك حياة.. محافظ الدقهلية يتفقد حملة التبرع بالدم بمستشفى بلقاس

بالصور

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بحضور لجين عمران.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى فرنسا

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية.. خليها ضمن روتين يومك

وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان

فيديو

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد