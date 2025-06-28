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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في الأردن.. 17 يوليو

نجوى كرم
نجوى كرم
سعيد فراج

تستعد الفنانة نجوى كرم لإحياء حفل غنائي ساهر على مسرح المدرج الروماني في العاصمة الأردنية عمان، وذلك يوم 17 يوليو المقبل. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة نجوى كرم في الأردن عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. 

بوستر حفل نجوى كرم 

ألبوم نجوى كرم 

في منتصف شهر يونيو، طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم باقي أغنيات ألبومها الجديد، الذي أعطته عنوان "حالة طوارئ"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لتُكمل بذلك الصورة الكاملة لألبوم متنوّع يبرز تجدد اختياراتها الفنية بنضوج واضح.

أغاني ألبوم نجوى كرم 

وتعود نجوى كرم إلى التعاون مع عماد شمس الدين في الكلمات والألحان، في مزيج يعكس الكيمياء الفنية التي طالما ميّزت الثنائي، والتي قام بتوزيعها هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، حيث تقول كلمات الأغنية:

بما إنّك حدا سئيل.. وما بترضى بالقليل

قلّي كيف يتقدر تسرقلي قلبي

وما بتترك دليل

عندي حالة طوارئ مش عاديي

النوم طاير من عينيي

النار ومسكتا بايديي.. ياي

الأغنية الثانية حملت عنوان "شريك قلبي"، وهي أغنية تحمل إحساسًا ناعمًا، تعاونت فيها مع إيفان نصوح في الكلمات والألحان، وواصل هادي شرارة توزيعها بأسلوبه المتجدد، فيما تولّى إيلي بربر الميكس والماستر، وتقول مقدمة الأغنية:

تعا حط إيدك عـ قلبي

قلبي إلك نصّو

جسّ النبض جسّو

حسّ اللي عم حسّو لما بشوفك قبالي

وتحت عنوان "أيّا أنا بدّك" جاءت الأغنية الثالثة، والتي تعيد نجوى كرم الشراكة مع الشاعر نزار فرنسيس، ويعود معها الملحن عماد شمس الدين، بينما حافظ التوزيع والميكس على هوية الألبوم مع هادي شرارة وإيلي بربر، وتقول كلمات المقدّمة:

قلت اللي عندي قول اللي عندك

أنا قلبي ناطر يسمع ردّك

أكتر حدا بيترك أنا وأكتر حدا بيبقى أنا

بين الأنا وبين الأنا

أيّا أنا بدّك؟

وفي لفتة تحمل الكثير من الوفاء الفني، تجدّد نجوى كرم تعاونها مع ألحان الموسيقار الدكتور طلال من خلال أغنية "وينك حبيبي"، التي كتب كلماتها الشاعر طلال حيدر، ووزّعها وأشرف على الميكس والماستر فادي جيجي، وتقول كلمات الأغنية:

نطرتك والدنيا ليل .. لحالي وغريبة

عم يسألني الليل .. وينك حبيبي؟

اشتقت لك كتير.. وما بعرف شو بيصير .. وينك حبيبي؟

واللافت للنظر في أعمالها الجديدة جميعًا في هذا الألبوم أن نجوى كرم قامت بطرح جميع الأغنيات بشكل مصوّر فيديو كليب وبإطلالات مختلفة ولافتة ومتنوّعة، تؤكد تميزها أيضًا في "اللوك" المتجدد، حيث تولّى الإخراج لجميع الأغنيات الجديدة المخرج بيار خضرا.

بهذا الإصدار، تُثبت نجوى كرم مرة جديدة حضورها الطاغي على الساحة الفنية، واختياراتها الدقيقة التي تمزج بين الأصالة والتجديد، حيث باتت جميع أغاني ألبوم "حالة طوارئ" متوفّرة الآن عبر كافة المنصات الرقمية، ومنها "يوتيوب" على القناة الرسمية لروتانا.

أغاني نجوى كرم 

وسبق أن طرحت الفنانة نجوى كرم كليبها الجديد، الذي يحمل اسم “تعا نقعد”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” و3 منصات للموسيقى.

كليب “تعا نقعد” لـ نجوى كرم، من كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع موسيقي هادي شرارة.

كانت الفنانة اللبنانية نجوى كرم كشفت عن صورة غلاف الأغنية الأولى والجديدة من أغنيات الألبوم الجديد، التي صورتها فيديو كليب بعنوان "تعا نقعد".

نجوى كرم الفنانة نجوى كرم الأردن عمان أغاني نجوى كرم

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