بوجبا يجتاز الفحص الطبي في موناكو

كشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، اجتاز الفحص الطبي بنجاح في نادي موناكو، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت شبكة "سكاي سبورت" أن بوجبا، الذي لم يخض أي مباراة رسمية منذ سبتمبر 2023 بعد فسخ عقده مع يوفنتوس، بات على أعتاب التوقيع مع النادي الفرنسي بعقد يمتد لعامين، في ظل استعداده الجاد من خلال تدريبات فردية مكثفة استعدادًا للعودة إلى الملاعب.

من جانبه، أفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن موناكو توصل بالفعل إلى اتفاق نهائي مع بوجبا على عقد لمدة موسمين، موضحًا عبر حسابه على منصة "X" أن التفاصيل النهائية اكتملت، والعقد قيد المراجعة القانونية قبل الإعلان الرسمي.

ويُعد بوجبا واحدًا من أبرز لاعبي خط الوسط في العقد الأخير، حيث خاض خلال مسيرته الاحترافية 446 مباراة، سجل خلالها 76 هدفًا، وقدم 97 تمريرة حاسمة، بقميص أندية كبرى أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى تألقه مع منتخب فرنسا.