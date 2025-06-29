مصرع سيدة إثر سقوطها من الدور الرابع بأكتوبر

لقت سيدة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة أكتوبر، أثناء محاولتها دخول شقة تعمل فيها خادمة بعد نسيان مفاتيحها داخل الوحدة السكنية.

تفاصيل الواقعة

تلقت مباحث بالجيزة، إخطارًا، يفيد بمصرع خادمة إثر سقوطها من ارتفاع كبير.

وكشفت التحريات أن الخادمة نسيت مفاتيح الشقة بالداخل، وأثناء محاولتها الدخول من شقة الجيران المجاورة عبر التسلق للوصول إلى شرفة الشقة، اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع، ما أسفر عن مصرعها في الحال.



علي الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وأمرت بتشريحه لبيان الأسباب الدقيقة للوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.