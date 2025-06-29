قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المجالس النيابية: تشكيل لجنة موسعة لمعاينة موقع حادث الإقليمي ومراجعة إجراءات الأمان
شكاوى من صعوبة سؤال القطعة في امتحان انجليزي الثانوية العامة اليوم
الصفقات والخروج المونديالي.. 4 ملفات مهمة على طاولة اجتماع الخطيب وريبيرو
التأمينات: 11.5 مليون مواطن استفادوا من زيادة المعاشات بتكلفة 70 مليار جنيه في السنة
علي جمعة: الهجرة باقية إلى يوم الدين ولو كانت شبرا في سبيل الله
سيارات SUV مستعملة في السعودية متوافره للشراء
وزير الخارجية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي جهود وقف إطلاق النار في غزة
النواب ينتفض لحادث "الإقليمي" بالمنوفية.. أنظمة مراقبة لمتابعة السائقين والطرق.. والحكومة تعد بدعم أسر الضحايا
4 نوبات إغماء لطالبة في المحلة بسبب رهبة الثانوية.. والتعليم يطمئن: حالتها تتحسن
الذهب ينخفض 190 جنيهًا خلال أسبوع في الأسواق المحلية
ما السور التى تقرأ فى صلاة الضحى؟.. تعرف عليها
جامعة القاهرة تعلن عن أول جهاز تنفس صناعي مصري يحصل على ترخيص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تعلن عن أول جهاز تنفس صناعي مصري يحصل على ترخيص

"EZVent" أول جهاز تنفس صناعي مصري يحصل على الترخيص التجاري
"EZVent" أول جهاز تنفس صناعي مصري يحصل على الترخيص التجاري
حسام الفقي

في إنجاز وطني غير مسبوق يُجسد تكامل البحث العلمي مع الصناعة الوطنية، أعلنت جامعة القاهرة – ممثلة في كلية طب قصر العيني – عن حصول جهاز التنفس الصناعي المصري "EZVent" على الترخيص التجاري الرسمي، ليُصبح أول جهاز تنفس صناعي للرعاية الحرجة يتم تصميمه وتطويره وتصنيعه بالكامل داخل مصر، وبمواصفات تقنية تتوافق مع المعايير العالمية في الأداء والسلامة، ومن خلال جهود علمية وهندسية وطبية مصرية خالصة، بالتعاون مع شركة العز للصناعات الطبية (عز ميديكال).

وأشاد د.محمد سامي عبد الصادق بطب قصر العيني والقائمين على شئونها في تهيئة البيئة البحثية والتنظيمية داخل الكلية التي ساعدت على تنفيذ مشروع "EZVent"، وتوفير سبل التعاون بين الأقسام العلمية، وضمان استمرارية العمل بكفاءة، لافتًا إلى أن استراتيجية جامعة القاهرة تعتمد على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى ابتكارات وطنية تدعم المنظومة الصحية في مصر والمنطقة العربية.

ومن جانبه قال د. حسام صلاح، عميد طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إن كلية الطب طورت النموذج الأولي للجهاز وتجريبه بمركز التعليم الطبي المستمر وإجراء التجارب الإكلينيكية بوحدة الرعاية المركزة، مشيرًا إلى أن نتائج الدراسات السريرية أظهرت كفاءة الجهاز بلا اية آثار جانبية أو تغيرات فسيولوجية لدي المرضى، بما يؤكد جاهزيته للاستخدام في الرعاية المركزة.

ومن جهته أكد د. عبد المجيد قاسم، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث على أن ما تحقق يمثل نقطة انطلاق نحو صناعة أجهزة طبية وطنية مستدامة تلبي احتياجات السوق المحلية والتنافس عالميًا. 

وكذلك أشار د. ياسر صادق نصار، الباحث الرئيس بالمشروع، إلى أن تطوير الجهاز أظهر الإمكانات العلمية والعملية الكبيرة التي نمتلكها وهو بداية لسلسلة من المنتجات المصرية للنهوض بالمنظومة الصحية.

ويُعد هذا الإنجاز الكبير خطوة محورية نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي من الأجهزة الطبية الحيوية، بما يدعم المنظومة الصحية المصرية خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات، ويؤكد نجاح الدولة في الربط بين منظومة البحث العلمي والصناعة، وتحويل المعرفة إلى منتج ملموس يخدم المجتمع.

وجدير بالذكر أن كلية طب قصر العيني كانت قد شكلت حاضنة علمية رئيسية لإنجاز المشروع، حيث تم تطوير النموذج الأولي وإجراء التجارب ما قبل الإكلينيكية داخل مركز التعليم الطبي المتطور (LRC)، ثم تنفيذ التجارب السريرية الكاملة داخل وحدة الرعاية المركزة بالكلية، وفقًا للمعايير البحثية الدولية.

وقد لعب الأستاذ الدكتور ياسر صادق نصار، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، دور الباحث الرئيسي للمشروع، وتولى قيادة كافة مراحل التصميم البحثي والتجارب السريرية، ما ساهم بشكل حاسم في إثبات كفاءة الجهاز والحصول على الترخيص التجاري.

وأظهرت نتائج الدراسات السريرية أن جهاز EZVent يُوفر تهوية ميكانيكية آمنة ومستقرة تكافئ الأجهزة القياسية العالمية، دون تسجيل أية آثار جانبية، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في وحدات الرعاية المركزة.

وشارك في المشروع فريق متميز من الأطباء والمهندسين، من بينهم: الأستاذ الدكتور محمد جمال الأنصاري (أستاذ مساعد طب الحالات الحرجة)، والدكتورة إسراء عبد الرؤوف (منسقة البحث)، والدكتورة سحر (مديرة المعمل)، ومس حبيبة (مشرفة التمريض)، والمهندسة عزيزة (مديرة الإدارة الهندسية)، إلى جانب دعم مؤسسي قسم طب الحالات الحرجة، وعلى رأسهم:  الدكتور شريف مختار، والأستاذ الدكتور حسام موافي، والأستاذة الدكتورة شيرين الجنجيهي، والدكتور طارق الجوهري، والدكتور أشرف وديع، والدكتور خالد حسين، والدكتور أحمد بطاح.

تكامل البحث العلمي البحث العلمي الصناعة الوطنية جامعة القاهرة كلية طب قصر العيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

حادث الطريق الإقليمي

إيه اللي حصل؟| مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث محافظة المنوفية بسبب حادث الطريق الإقليمي

صورة أرشيفية

بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 29-6-2025

ترشيحاتنا

الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إبراهيم يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو

خلف الزناتي - نقيب المعلمين

نقيب المعلمين: ثورة 30 يونيو أعادت للوطن هويته واستقراره

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان "احميها من الختان"

بالصور

طريقة عمل الفشار بالكراميل في البيت

الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل

بتخفيضات من 25% إلى 30%..وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالشرقية

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج دفعات من وزارة النقل والجمارك بعد تدريب وتأهيل وطني شامل

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان سوق اليوم الواحد بالعاشر من رمضان

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين

فيديو

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

شيرين عبد الوهاب

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

المطرب الشامي

حضن وقبلة.. فتاة تقتحم المسرح بحفل المطرب الشامي في دبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد