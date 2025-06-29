استجابة فورية لشكاوى أهالي المحلة.. حملة رقابية مكبرة على مخابز “أبو دراع” بحي ثان

في استجابة سريعة لما ورد من شكاوى من أهالي منطقة أبو دراع بحي ثانِ المحلة الكبرى بشأن جودة الخبز المدعم، كلّف اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بشن حملة رقابية مكبرة صباح اليوم الأحد للوقوف على حقيقة الشكاوى وضبط أي مخالفات تمس حق المواطن في منتج غذائي جيد وآمن.

جهود محافظ الغربية

وقد أسفرت الحملة عن تحرير ٢٦ محضرًا متنوعًا ما بين مخالفات تموينية وصحية وسلامة غذاء، بعد المرور على عدد من المخابز داخل المنطقة المستهدفة.

ففي الجانب التمويني، تم ضبط ٤ مخابز تنتج خبزًا ناقص الوزن بمعدلات تراوحت بين ٧ و١٥ جرامًا، كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجلات تشغيل، وتم تحرير ٨ محاضر تموينية بذلك.

محاضر مخالفات تموينية

أما في ما يخص الصحة العامة، فقد تم تحرير ٦ محاضر لنقص الاشتراطات الصحية، و٦ محاضر أخرى لعدم وجود شهادات صحية بالمخابز.

وفي إطار تطبيق معايير سلامة الغذاء، تم تحرير ٦ محاضر إضافية لعدم استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة داخل المخابز.

جهود محافظ الغربية

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها، وأن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي في جميع المراكز والأحياء، مشيرًا إلى أن شكاوى المواطنين يتم التعامل معها بجدية وفي أسرع وقت، بما يحقق الرقابة الفعالة ويحفظ جودة الخدمات الأساسية.

تطبيق القانون

كما شدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية لن تتوانى في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره في أداء الخدمة أو إنتاج الخبز بجودة غير مطابقة، داعيًا المواطنين إلى مواصلة التواصل مع القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات، مؤكدًا أن كل شكوى تجد طريقها الفوري إلى الفحص والتحرك الميداني.