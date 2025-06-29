يأكل الأسماك من شباك الصيد.. ظهور دولفين على لسان البحر بطور سيناء

شهد لسان البحر بطور سيناء ظهور نادر لأحد الدلافين.. وهو يلعب ويقترب من شباك وأدوات هواة الصيد على لسان البحر يلعب بحركات بهلوانيه أمام الصيادين على لسان البحر.

ورصدت كاميرا موقع " صدي البلد" الاخباري الدلافين على لسان البحر و هو يلعب و يأكل أسماك الصيد في الشباك.

وقال أحمد عنتر، أحد هواة الصيد بطور سيناء إنه نادرا ما تظهر الدلافين بالقرب من لسان البحر.

وتظهر الدلافين في أماكن عدة مرات على شواطئ جنوب سيناء أبرزها دهب ونويبع وطور سيناء وشرم الشيخ وتجذب السياح لمشاهدتها.

وكانت ظهرت أيضا دلافين عملاقة في منطقة " قبر البنت" على سواحل مدينة دهب وظلت الدلافين العملاقة ترقص وتلعب مع فوج سياحي في دولة الأردن وجذبت الدلافين السياح من مختلف الجنسيات بالمرح والرقص.

وقال حسن محمد فراج الشهير بماركو مدرب غطس بدهب إنه كان مرافقا لفوج سياحي من الأردن للغطس في منطقة "قبر البنت" بدهب مرحبا و سرب من الدلافين العملاقة تفاجئ السياح بمشاهدتها وهي تلعب وتقوم بحركات بهلوانية في البحر مشيرا إلى أن الدلافين تجذب السياح لمدينة دهب وخاصة إن دهب منطقة فريدة الأسماك والكائنات المتنوعة.

وتظهر الدلافين في البحر الأحمر و خاصة في فصل الصيف و يشاهدها السياح بإعجاب ويمكن استغلالها في الترويج للسياحة في جنوب سيناء.



