اتحاد الكرة يعتمد نظام المسابقات بالموسم الجديد 2025-2026

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة نظام المسابقات في الموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، على النحو التالي:

أولا : القسم الثاني ( أ) : عدد الأندية 18 ناديا، يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) عدد 2 ناد.

ثانيا : القسم الثاني (ب) : عدد الأندية 89 ناديا، تتكون من 3 مجموعات رئيسية كل منها مقسمة إلى مجموعتين فرعيتين (أ - ب) ، طبقا للتقسيم الجغرافي.. يصعد 3 أندية إلى القسم الثاني أ “ بواقع ناد واحد من كل مجموعة رئيسية” ويهبط عدد 4 أندية الأخيرة من كل مجموعة من المجموعات الفرعية الست بإجمالي عدد 24 ناد إلي القسم الثالث.

ثالثا: القسم الثالث : عدد الأندية 170 ناديا، يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة ، منها 11 مجموعة رئيسية طبقا للتقسيم الجغرافي ، في حين تتكون المجموعة الثانية عشر من مجموعتين فرعيتين لشمال سيناء ومطروح.. ويصعد إلى القسم الثاني (ب ) عدد 12 ناد.. ويهبط عدد 40 ناديا إلى القسم الرابع.

رابعا : القسم الرابع.. يصعد للقسم الثالث بحد أدنى 10 فرق وبحد أقصى 20 فريقا ويتم التحديد بشكل نهائي في نهاية فترة القيد التي ستحدد الأعداد المشاركة في القسم الرابع بكافة الأفرع.

كما اعتمد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برنامج اعداد المنتخب الوطني تحت 20 و 17 عاما استعدادا لكأس العالم للشباب والناشئين .