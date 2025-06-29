قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية يتعهد أمام مجلس النواب بعدم تحميل المواطن أي زيادات
البترول توقع عقود تنفيذ مجمع انتاج حامض الفسفوريك بالوادي الجديد
في الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.. سياسيون يدلون بشهادتهم على جرائم الإخوان.. محمود بدر: الجماعة الإرهابية حاولت اغتيالي بقنبلة.. وطارق الخولي: أسامة ياسين هددني "ديتك رصاصة"
فرنسا: مصممون على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف المجـ.ازر في غزة
النيابة تستمع لأقوال السقا بعد بلاغ مها الصغير بالضرب والسب في الشارع
قصص كفاحهن انتهت بالجنة.. حكاية 18 فتاة رحلن في غمضة عين بالمنوفية
من التهميش إلى التمكين.. كيف استعادت المرأة المصرية مكانتها بعد ثورة 30 يونيو؟
12 عاما على ثورة الشعب| مصر تنتصر على مشروع الجماعة.. وباحث: نهجهم كان قائما على التناقض
شعبة الذهب: تراجع المعدن النفيس في مصر 3.4% خلال أسبوع مع تحسن الجنيه
مصرع نحو 50 شخصا في انهيار منجم ذهب شرقي السودان
القبض على المتهمين بسرقة بطاريات أبراج المحمول بمدينة نصر
رانيا فريد شوقي تنعى ضحايا حادث الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة ينعى الرئيس السابق للجنة حكام الإسماعيلية

الحكم الدولي السابق
الحكم الدولي السابق
باسنتي ناجي

ينعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ببالغ الحزن والأسى الكابتن محمد مصطفى الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة حكام الإسماعيلية سابقاً الذي وافته المنية .. سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي إطار أخر، أطلق الاتحاد المصري لكرة القدم، فعاليات دورة الحصول على رخصة استخدام تقنية الفيديو المساعد (VAR) للحكام، بحضور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية، وشارك أوسكار رويز، رئيس اللجنة، في الافتتاح من خلال اتصال عبر الإنترنت.

تأتي الدورة في إطار سعي الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم المصرية وفقا للمعايير الفنية والإدارية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تحدد الشروط اللازمة للحكام الراغبين في الحصول على ترخيص إدارة المباريات باستخدام تقنية VAR.

تم اختيار الحكام المشاركين في الدورة بناء على تقييمات دقيقة تشمل الأداء الفني في المباريات السابقة، اللياقة البدنية والطبية، مستوى الخبرة، العمر المناسب، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، وهو أحد الشروط الأساسية التي يفرضها الفيفا لاعتماد الحكام في هذا المجال.

أكدت لجنة الحكام أن الدورة ستدار بحيادية وشفافية كاملة، لضمان اختيار أفضل العناصر القادرة على استخدام التقنية بكفاءة، بما يواكب المعايير الدولية ويسهم في رفع جودة التحكيم المحلي.

وتعد هذه الخطوة جزءا من خطة الاتحاد لتأهيل كوادر تحكيمية قادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية، إذ تعتزم اللجنة تنظيم دورات مماثلة بشكل دوري لتأهيل أكبر عدد ممكن من الحكام وفق احتياجات الكرة المصرية.

يذكر أن منح التراخيص للحكام وإعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية يأتي ضمن صلاحيات لجنة الحكام، بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم.

الحكم الدولي السابق الاتحاد المصري كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

حادث الطريق الإقليمي

إيه اللي حصل؟| مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث محافظة المنوفية بسبب حادث الطريق الإقليمي

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

صورة أرشيفية

بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

وزارة الخارجية والهجرة

مصر تدين الهجوم الارهابي فى شمال غرب باكستان

أرشيفية

أوكرانيا: هجوم روسي غير مسبوق بـ 60 صاروخا و477 مسيرة انتحارية

أرشيفية

شرطة الرياض توقف 7 متهمين ظهروا في مقطع يتحرشون بامرأتين

بالصور

الفن في 24 ساعة.. ظهور باهت لشيرين عبد الوهاب بموازين ومفيدة شيحة تحتفل بزفاف ابنتها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

طريقة عمل الفشار بالكراميل في البيت

الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل

بتخفيضات من 25% إلى 30%..وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالشرقية

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج دفعات من وزارة النقل والجمارك بعد تدريب وتأهيل وطني شامل

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

فيديو

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

شيرين عبد الوهاب

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

المطرب الشامي

حضن وقبلة.. فتاة تقتحم المسرح بحفل المطرب الشامي في دبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد