حكم فنزويلي يقود مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، مساء اليوم، عن تعيين الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا لقيادة المباراة المرتقبة بين الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

وتُقام المواجهة المنتظرة بين الزعيم والسيتي فجر غد الثلاثاء، على ملعب كامبينج وورلد، في واحدة من أبرز مواجهات هذا الدور، وسط ترقب جماهيري كبير.

وطكان الهلال قد بلغ هذا الدور بعد فوزه المستحق على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد، في مباراة شهدت تألق عناصر الفريق السعودي، بينما حجز مانشستر سيتي مقعده في دور الـ16 بعد الانتصار الكبير على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 5-2، في ختام دور المجموعات.

ويُعد الحكم خيسوس فالينزويلا من أبرز حكام قارة أمريكا الجنوبية، وسبق له إدارة مباريات كبيرة في بطولات كأس العالم وكوبا أمريكا، ويتميّز بأسلوبه الصارم في إدارة اللقاءات.

وتُعول جماهير الهلال على الأداء القوي الذي قدّمه الفريق أمام ريال مدريد سابقًا في دور المجموعات، في ظل الآمال بتقديم مستوى مشرف أمام بطل إنجلترا وأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب.