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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. انطلاق أولي حلقات مسلسل "مملكة الحرير "

مسلسل مملكة الحرير
مسلسل مملكة الحرير
تقى الجيزاوي

تنطلق اليوم أولي حلقات مسلسل “مملكة الحرير” من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز ونخبة كبيرة من نجوم الفن، على تطبيق  “يانغو بلاي”.

ويذاع المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

كان تطبيق  "يانغو بلاي" كشف عن البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "مملكة الحرير"، من بطولة النجوم كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز.

مسلسل مملكة الحرير 

يتكوّن المسلسل من 10 حلقات، وسيُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس، ابتداءً من 29 يونيو.

 العمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر"، ويَعِد الجمهور بمغامرة مليئة بالحركة والتشويق.

احداث مسلسل مملكة الحرير

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.

مسلسل مملكة الحرير كريم محمود عبد العزيز ايطال مسلسل مملكة الحرير

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