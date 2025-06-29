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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحت شعار عطاؤك حياة.. استمرار فعاليات التبرع بالدم بجامعة دمنهور

فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم بجامعة دمنهور
فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم بجامعة دمنهور

واصلت جامعة دمنهور، بمشاركة الطلاب والإداريين، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة لليوم الثاني على التوالي

تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، وإشراف الدكتورة إيناس إبراهيم ـ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

و أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لإنجاح فعاليات الحملة، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالمحافظة، بما يضمن سهولة تنفيذ الحملة ووصولها لأكبر عدد، انطلاقا من حرص الجامعة على دعم المبادرات الصحية الوطنية التي تستهدف تعزيز الرعاية الصحية وإنقاذ حياة المواطنين.

وأوضحت "نائب رئيس الجامعة"، أن الحملة انطلقت في يومها الثاني الأحد الموافق 29 يونيو، من أمام مقر كلية الهندسة بالمجمع النظري، بمشاركة عدد من الطلاب وطلاب الجوالة والإداريين بالجامعة، بهدف ترسيخ مفهوم ثقافة التبرع التطوعي وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الدم ومشتقاته، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى وضحايا الحوادث واحتياجات المرضى.

جدير بالذكر أن الحملة انطلقت أمس السبت الموافق 28 يونيو، من أمام كلية التمريض، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يتم الاحتفال به تقديرا للمتبرعين المتطوعين، و تشجيعا لنشر ثقافة التبرع بالدم بانتظام، بهدف إنقاذ الأرواح وتوفير إمدادات آمنة من الدم.

اليوم العالمي للتبرع بالدم جامعة دمنهور وزير الصحة والسكان

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