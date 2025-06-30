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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان الأهلية تدشن مشروع حلوان بلس كأول منصة إعلامية موحدة داخل الحرم الجامعي

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية
حسام الفقي

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن تدشين مشروعها الإعلامي الجديد تحت مسمّى "حلوان بلس – Helwan Plus"، في خطوة نوعية تهدف إلى توحيد الهوية الإعلامية داخل الحرم الجامعي، وإطلاق منظومة تواصل مؤسسي تُعبّر عن الجامعة بلغة احترافية متجددة.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة تطوير شاملة تتبنّاها الجامعة لتعزيز صورتها المؤسسية، عبر تقديم محتوى إعلامي موثوق، يعكس طبيعة البرامج الأكاديمية، والأنشطة الطلابية، والمشهد الجامعي الحيوي، بطريقة تواكب المعايير الحديثة للإعلام الجامعي.

وتمثل "حلوان بلس" نقطة تحوّل في منهجية الاتصال داخل الجامعة، إذ تعتمد المنصة على إنتاج محتوى بصري وكتابي موحّد، ينقل الأحداث والفعاليات بأسلوب يدمج بين الدقة والوضوح، ويُبرز دور الطالب باعتباره محور العملية التعليمية.

وقد أوضح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، أن المشروع يأتي استجابة لحاجة الجامعة إلى صوت إعلامي يعكس هويتها الحديثة، ويُسهم في بناء صورة ذهنية قوية داخل المجتمع الأكاديمي المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن تطوير الخطاب المؤسسي أصبح ضرورة لأي جامعة تسعى إلى التميز في بيئة تنافسية متسارعة.

ويُنفّذ المشروع بالتعاون مع كليات الجامعة وإداراتها المختلفة، ويستهدف أيضًا تدريب وتأهيل طلاب مهتمين بمجال الإعلام، ليكونوا شركاء في تقديم محتوى صادق يعكس واقع الجامعة من داخلها، ويُسهم في بناء مجتمع طلابي واعٍ ومُعبّر عن ذاته

جامعة حلوان الأهلية جامعة حلوان حلوان بلس الحرم الجامعي

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