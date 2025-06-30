قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدى الإتربي عن رحيل زيزو: الوحيد اللي كنت أعرفه في الزمالك
بايرن ميونخ يتأهل لمواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية
ممنوع الاقتراب.. ريبيرو يطالب الأهلي بتحصين خماسي الفريق.. وبيبو يحل أزمة الظهير
نسبة نجاح 68%..196 طالب يحققون الدرجة النهائية بالشهادة الإعدادية بقنا
حماس: تعثّر المفاوضات بسبب إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب
عروض سعودية لضم ناصر منسي.. واللاعب يحيل الأمر لنادي الزمالك
سلمت الزكاة للفقير ثم أردت شراءها منه هل يجوز؟ دار الإفتاء تجيب
الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلع مدعمة وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار
قاعدة بيانات وتيسير تراخيص لدعم الطفولة المبكرة.. تفاصيل "الحصر الشامل للحضانات"
ماذا تقدم كيا سيلتوس 2026 وكم سعرها عالميا؟
إبراهيم عادل نجم بيراميدز يحتفل بزفافه وسط حضور نجوم الكرة.. صور
الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية للمصريين في الخارج: نعمل على تجديد مبادرات السيارات وتسوية التجنيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بشريات جديدة للعاملين بالخارج، تشمل بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات بدون جمارك للمصريين بالخارج، إلى جانب دراسة آلية جديدة لتسوية الموقف التجنيدي لمن تنطبق عليهم الشروط.

وأوضح عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الدولة المستمر للجاليات المصرية في الخارج وتسهيل حياتهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

مركز جديد داخل الخارجية لخدمة المصريين بالخارج

وكشف وزير الخارجية أنه جارٍ إنشاء مركز لإصدار الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج داخل وزارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القنصلية وتسريع الخدمات.

وأضاف أن الخارجية ستتولى نقل أوراق المواطنين الراغبين في التصديق عليها ثم إعادتها لهم عبر البريد، توفيرًا للوقت والجهد، ودعمًا لربط الجاليات بالخدمات الحكومية بشكل مباشر وآمن.

السياسة الخارجية امتداد مباشر للداخل

قال عبد العاطي إن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على خدمة التنمية في الداخل، وتعمل على فتح أسواق عمل للمصريين في الخارج، وأيضًا أسواق لترويج المنتج المصري.

وأضاف: "نسعى أيضًا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم المشروعات الوطنية داخل مصر."

 أكثر من 10 ملايين مصري بالخارج.. والثقة فيهم كبيرة

أكد وزير الخارجية أن المصريين في الخارج قوة بشرية واقتصادية معتبرة، قائلاً:"الرقم الرسمي هو 10 ملايين مصري بالخارج، وقد يصل الرقم الفعلي إلى نحو 14 مليون، وهم محل فخر واعتزاز من الدولة المصرية."
 

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج استيراد السيارات بدون جمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر في مصر المحلي والأجنبي

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر اليوم في مصر المحلي والأجنبي

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا بأنواعها في الأكشاك؟

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا والأجنبي في الأكشاك؟

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

الإيجار القديم

مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب الجاي.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين

سكن لكل المصريين 2025

50 ألف جنيه مقدم.. أماكن وأسعار وشروط التقديم في شقق سكن لكل المصريين 2025

ترشيحاتنا

زيزو

شوبير: ما زال البعض موجوعا من زيزو وبيطلع عليه شائعات.. واللاعب تشعر كأنه مولود في الأهلي

شوبير

شوبير: لو الزمالك لعب في كأس العالم هيجيب جمهور منين في أمريكا؟

الزمالك

إعلامي: تمرد داخلي يواجه جون إدوارد في الزمالك بسبب ملف الإعارات

بالصور

لقطات من المؤتمر الصحفي لمسرحية المللك لير

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

الفنان يحيى الفخراني: اكتئبت بعد حريق المسرح القومي وسعيد بالعودة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

فيديو

هيفاء وهبي

بالفيديو.. هيفاء وهبي وبوسي تواصلان تصدر التريند بأغنية فيلم "أحمد وأحمد"

مروة عبد المنعم

صوت التليفون بيخوفني... فنانة مشهورة تعاني من فوبيا غريبة

ايمان عبد اللطيف

إعفاء من مصروفات المدارس.. قرارات عاجلة من الحكومة لصالح أسر ضحـ.ايا الإقليمي

محمد رمضان

محمد رمضان يتصدر ترند يوتيوب وسناب شات بأغنية أنا أنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد