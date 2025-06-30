وزير الخارجية للمصريين في الخارج: نعمل على تجديد مبادرات السيارات وتسوية التجنيد

أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بشريات جديدة للعاملين بالخارج، تشمل بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات بدون جمارك للمصريين بالخارج، إلى جانب دراسة آلية جديدة لتسوية الموقف التجنيدي لمن تنطبق عليهم الشروط.

وأوضح عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الدولة المستمر للجاليات المصرية في الخارج وتسهيل حياتهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

مركز جديد داخل الخارجية لخدمة المصريين بالخارج

وكشف وزير الخارجية أنه جارٍ إنشاء مركز لإصدار الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج داخل وزارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القنصلية وتسريع الخدمات.

وأضاف أن الخارجية ستتولى نقل أوراق المواطنين الراغبين في التصديق عليها ثم إعادتها لهم عبر البريد، توفيرًا للوقت والجهد، ودعمًا لربط الجاليات بالخدمات الحكومية بشكل مباشر وآمن.

السياسة الخارجية امتداد مباشر للداخل

قال عبد العاطي إن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على خدمة التنمية في الداخل، وتعمل على فتح أسواق عمل للمصريين في الخارج، وأيضًا أسواق لترويج المنتج المصري.

وأضاف: "نسعى أيضًا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم المشروعات الوطنية داخل مصر."

أكثر من 10 ملايين مصري بالخارج.. والثقة فيهم كبيرة

أكد وزير الخارجية أن المصريين في الخارج قوة بشرية واقتصادية معتبرة، قائلاً:"الرقم الرسمي هو 10 ملايين مصري بالخارج، وقد يصل الرقم الفعلي إلى نحو 14 مليون، وهم محل فخر واعتزاز من الدولة المصرية."

