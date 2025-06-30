الجيش الإسرائيلي: نقر بتعرض مدنيين فلسطينيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات بغزة

أقر جيش الاحتلال، بتعرض مدنيين فلسطينيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أصدرت حركة حماس بيانا بشأن ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مذبحة جديدة في غزة، حيث قصف استراحة على شاطئ بحر مدينة غزة المكتظ بالنازحين الفارّين من القصف المتواصل شرق المدينة.



وقالت حماس في بيانها إن غارة جوّية نفذتها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مواطنين أبرياء تجمّعوا في استراحة على شاطئ بحر مدينة غزة المكتظ بالنازحين الفارّين من القصف المتواصل شرق المدينة، لتسفِر عن مجزرة راح ضحيتها العشرات من الشهداء.

وأوضحت حماس، أن غارات الاحتلال تتركز في مدينة غزة على مستودعات توزيع المساعدات الشحيحة، وخيام النازحين، وتجمّعات المواطنين الفلسطينيين حول مراكز توزيع الطعام، فيما تتواصل عمليات تدمير المربعات والأحياء السكنية خصوصاً شرق ووسط المدينة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية صفا.

