خبير: تصميم تجربة المستخدم تخصص أكاديمي حديث لمجال موجود منذ زمن

قال الدكتور محمد تاعب، مدير برنامج تصميم تجربة المستخدم بكلية الفنون الرقمية والتصميم، إن مجال تصميم تجربة المستخدم (UX Design) ليس جديداً في حد ذاته، لكنه أصبح اليوم تخصصاً أكاديمياً يُدرّس داخل جامعات متخصصة، وهو ما يمثل تطوراً نوعياً في طريقة التعامل مع هذا المجال.

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تصميم يتفاعل معه المستخدم بشكل مباشر

وأوضح تاعب، في تصريحات لـ"صباح الخير يا مصر"، أن تصميم تجربة المستخدم يشمل كل ما يتفاعل معه المستخدم بشكل مباشر، سواء كان إعلاناً يُعرض في التلفزيون أو مادة مرئية في مجلة أو حتى تصميم تطبيق أو موقع إلكتروني.

وأضاف: “المستخدم بيتفاعل مع التصميم، سواء شاف إعلان أو مادة إعلامية ونفّذ اللي فيها، والعملية مش بسيطة.. دي عملية تصميم دقيقة جداً مبنية على فهم سلوك المستهلك”.

عملية تصميم قائمة على دراسة علمية

وأكد تاعب أن تصميم تجربة المستخدم لا يقوم فقط على الإبداع البصري، بل على دراسة دقيقة لسلوك المستخدم واحتياجاته النفسية والتقنية، مشيراً إلى أن نجاح التصميم يعتمد على مدى ملاءمته لتوقعات المستخدم وسهولة تفاعله معه.