قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدا مواجهة حاسمة بين البرلمان والحكومة.. أحمد موسى عن قانون الإيجار القديم: كفايا تصدير أزمات
رئيس إسكان النواب: لو قانون الإيجار القديم مكنش صدر هنلاقى 3 مليون قضية
الإسعاف والطوارئ بغزة: المستشفيات عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين
وزير الأوقاف يزور المسجد الأزرق في الفلبين .. ويتفقد شئون الجالية المسلمة.. صور
تناول النووي الإيراني وحرب أوكرانيا.. أول اتصال بين ماكرون وبوتين منذ 3 سنوات
بعد غزارة الأمطار بالشرقية | توجيه عاجل من المحافظ
بعد تألق بونو أمام السيتي.. هالاند يكسر الصمت
أحمد موسى منتقدا الحكومة: لم تتحدث عن البدائل المتاحة للمستأجرين
حبس سائق ميكروباص في تعاطى مخدر الحشيش حال سيره بالجيزة
جيش الاحتلال: اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة نحو الغلاف
بإعلان مصدر طبي | تطور مثير في الحالة الصحية لمصابات حادث الإقليمي
بث مباشر| أحمد موسى: ننتظر تدخل الرئيس السيسي لحل أزمة قانون الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية يشارك فى معرض فنزويلا الدولى للكتاب

عدد من المسئولين ضمن الوفد الرسمي في معرض فنزويلا الدولي
عدد من المسئولين ضمن الوفد الرسمي في معرض فنزويلا الدولي
أحمد بسيوني

وصل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس ضمن الوفد الرسمى المصرى الذي يضم أكثر من ثلاثين كاتباً ومحرراً ومسؤولاً، للمشاركة فى افتتاح معرض فنزويلا الدولى للكتاب والذى يقام خلال الفترة من 3 إلى 13 يوليو الجارى، وتحل مصر ضيف شرف المعرض هذا العام، بمناسبة مرور 75 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كان فى استقبال مدير مكتبة الإسكندرية في مطار سيمون بوليفار الدولي وفد رسمى فنزويلي برئاسة إغناسيو باريتو؛ نائب وزير الهوية والتنوع الثقافي، إلى جانب ممثلين عن مكتب أفريقيا بوزارة الخارجية الفنزويلية ومندوبين من السفارة المصرية.

عبر الدكتور أحمد زايد عن تمنياته فى أن تسهم الزيارة فى تعزيز وتنمية الروابط الثقافية بين البلدين، خاصة في مجال تنظيم المشاريع المشتركة بين مكتبة الإسكندرية العريقة ونظيراتها فى فنزويلا، مشيرًا إلى أن مكتبة الإسكندرية نظمت خلال الأسابيع القليلة الماضية ندوة لمناقشة كتاب "الرشد المفقود" للشاعر الفنزويلى جوستافو بيريرا فى بيت السنارى الأثري التابع لقطاع التواصل الثقافى بالمكتبة.

وقال الدكتور زايد أنه سوف يشارك خلال المعرض فى ندوة تعريفية عن مكتبة الإسكندرية وما تتمتع به من إمكانيات، ورسالتها، وما تمثله بالنسبة لمصر ومحيطها الإقليمى، كما تشارك المكتبة فى المعرض بعدد من أحدث إصداراتها.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو؛ وزير الثقافة قد استقبل نظيره الفنزويلى أرنستو بيياجاس على هامش الدورة الأخيرة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يناير الماضى، وتمت مناقشة سبل دعم التعاون الثقافى بين البلدين، والإعداد للمعرض.

الإسكندرية فنزويلا معرض الكتاب مكتبة الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم.. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

ترشيحاتنا

حادث الطريق الإقليمي

8 يوليو.. أولى جلسات محاكمة سائق ومالك تريلا المتسببين في حادث الطريق الإقليمي

مجلس الدولة

دعوى قضائية ضد نقيب المهن الموسيقية لهذا السبب

رئيس هيئة النيابة الإدارية برفقة أعضاء الهيئة

رئيس النيابة الإدارية برفقة أعضاء الهيئة في الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ ..صور

بالصور

بشرتك في خطر مع حرارة الصيف .. أمراض جلدية شائعة وطرق الوقاية منها

أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف

أمل حجازي تشارك جمهورها أول صور بعد خلعها الحجاب

أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي

دون إضافة شيء جديد.. BMW ترفع أسعار سياراتها

سيارات BMW
سيارات BMW
سيارات BMW

يضم عشر أغنيات.. كارمن سليمان تستعد لإطلاق ألبومها الجديد "أصح غلطة"

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد