مدير مكتبة الإسكندرية يشارك فى معرض فنزويلا الدولى للكتاب

وصل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس ضمن الوفد الرسمى المصرى الذي يضم أكثر من ثلاثين كاتباً ومحرراً ومسؤولاً، للمشاركة فى افتتاح معرض فنزويلا الدولى للكتاب والذى يقام خلال الفترة من 3 إلى 13 يوليو الجارى، وتحل مصر ضيف شرف المعرض هذا العام، بمناسبة مرور 75 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كان فى استقبال مدير مكتبة الإسكندرية في مطار سيمون بوليفار الدولي وفد رسمى فنزويلي برئاسة إغناسيو باريتو؛ نائب وزير الهوية والتنوع الثقافي، إلى جانب ممثلين عن مكتب أفريقيا بوزارة الخارجية الفنزويلية ومندوبين من السفارة المصرية.

عبر الدكتور أحمد زايد عن تمنياته فى أن تسهم الزيارة فى تعزيز وتنمية الروابط الثقافية بين البلدين، خاصة في مجال تنظيم المشاريع المشتركة بين مكتبة الإسكندرية العريقة ونظيراتها فى فنزويلا، مشيرًا إلى أن مكتبة الإسكندرية نظمت خلال الأسابيع القليلة الماضية ندوة لمناقشة كتاب "الرشد المفقود" للشاعر الفنزويلى جوستافو بيريرا فى بيت السنارى الأثري التابع لقطاع التواصل الثقافى بالمكتبة.

وقال الدكتور زايد أنه سوف يشارك خلال المعرض فى ندوة تعريفية عن مكتبة الإسكندرية وما تتمتع به من إمكانيات، ورسالتها، وما تمثله بالنسبة لمصر ومحيطها الإقليمى، كما تشارك المكتبة فى المعرض بعدد من أحدث إصداراتها.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو؛ وزير الثقافة قد استقبل نظيره الفنزويلى أرنستو بيياجاس على هامش الدورة الأخيرة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يناير الماضى، وتمت مناقشة سبل دعم التعاون الثقافى بين البلدين، والإعداد للمعرض.