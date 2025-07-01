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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحد أدنى 230 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

الفريق احمد خالد
الفريق احمد خالد
أحمد بسيوني

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2025 / 2026 ، وذلك بحد أدنى 230 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بمحافظة الإسكندرية كمرحلة أولى. جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

كما اعتمد محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول بالتعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي 2025 / 2026 ، كمرحلة أولى طبقًـا لكل مدرسة وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وتعليم مزدوج.

أوضح الدكتور عربي أبو زيد أنه سيتم فتح باب التقديم بالمرحلة الثانوية  على أن تستمر مدة التقديم للمرحلة الثانوية لمدة شهر.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات الإسكندرية التعليمية لإعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى.

الإسكندرية المحافظ الصف الاول الثانوي التنسيق

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