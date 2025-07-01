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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عزام ونبيل والحضري يجتمعون بلاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عاما

عصام الحضري
عصام الحضري
حسن العمدة

حرص الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وعصام الحضري المشرف على الحراس في جميع منتخبات الشباب والناشئين، على الاجتماع مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما  واللاعبين، قبل انطلاق معسكر المنتخب اليوم.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما اليوم الثلاثاء، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل الاستعداد لكأس العالم في قطر.

وتحدث الدكتور مصطفى عزام، عن توفير كافة احتياجات المنتخب الوطني، خلال معسكره الحالي من أجل تجهيزهم على النحو الأمثل.

وقال علاء نبيل، إن المرحلة المقبلة لن تقبل أي تهاون، ويجب التركيز من جانب جميع اللاعبين من أجل تقديم أفضل النتائج في كأس العالم.

وأشاد عصام الحضري، بمستوى العديد من اللاعبين، مؤكدا أن هناك مجموعة متميزة من اللاعبين تستطيع أن تقاتل في المونديال، وتحقيق حلم الاحتراف.

مصطفى عزام الدكتور مصطفى عزام مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم علاء نبيل علاء نبيل المدير الفني للاتحاد عصام الحضري

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