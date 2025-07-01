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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو سعد يهنىء السقا وفهمي في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
نجلاء سليمان

يقام مساء اليوم العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد الذي يشارك في بطولته لأول مرة أحمد فهمي وأحمد السقا سويا.


وحرص الفنان عمرو سعد على الحضور وتهنئة زملائه على السجادة الحمراء وسط أجواء احتفالية.


ويشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم، محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرين من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.


ظهر في البرومو الدعائي لأغنية الفيلم الفنان أحمد السقا، وجيهان الشماشرجي، وتقول كلمات الأغنية: "يا أحمد.. بقى كل شوية تجيب رجليا في منكش ليه.. تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه.. الناس عاملين كده ليه ياولاد الإيه".

وتواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمطربة الشعبية بوسي تصدر تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى عقب إطلاق الأغنية الدعائية لفيلم أحمد وأحمد التي تجمعهما كثنائي "ديو" وصف بالأكثر انسجاما وتكاملا لصيف 2025 .


اغنية فيلم "أحمد وأحمد " كلمات منة عدلي القيعي ، لحن وتوزيع أحمد طارق يحيى وإنتاج حمدي بدر كرافت ميديا.

أحمد وأحمد أحمد فهمي أحمد السقا عمرو سعد العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

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